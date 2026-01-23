Yeniçağ Gazetesi
Anasayfa Magazin Sibel Can’ın dansözlük yaptığı görüntüler ortaya çıktı

Sibel Can’ın dansözlük yaptığı görüntüler ortaya çıktı

Türk müziğinin en güçlü kadın seslerinden biri olarak tanınmadan önce, Sibel Can sahnelerde dans performanslarıyla adından söz ettiriyordu. Can’ın dansözlük yaptığı yıllara ait eski görüntüleri ortaya çıktı.

Hande Karacan Derleyen: Hande Karacan
Henüz çok genç yaşta sahneyle tanışan Sibel Can, sergilediği enerjik performanslar ve dikkat çeken sahne duruşuyla kısa sürede ilgi odağı haline geldi. Bu erken dönem, onun yıldızlaşma yolculuğunun ilk adımlarını oluşturdu.

Zamanla müzik kariyerine yönelen Sibel Can, “Padişah”, “Tutsağım”, “Hayat” ve “Günah Bize” gibi hit parçalarla büyük bir çıkış yakalayarak Türkiye’nin en sevilen kadın sanatçılarından biri olmayı başardı.

Güçlü sesi, sahnedeki karizması ve geniş kitlelere ulaşan şarkılarıyla müzik dünyasında kalıcı bir yer edindi.

Bugün ise Sibel Can, şarkılarından çok geçmişine ait görüntülerle gündemde.

Sanatçının dansözlük yaptığı yıllara ait sahne kayıtları, sosyal medyada yeniden dolaşıma girerek hayranlarını yıllar öncesine götürdü.

Kaynak: Haber Merkezi
