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Animasyon dünyasının kült yapımları arasında yer alan serinin yeni halkasında Türkçe seslendirme kadrosu yenileniyor. Daha önceki filmlerde Mehmet Ali Erbil ve merhum Sezai Aydın tarafından seslendirilen Eşek karakterini bu kez Prens / Prens Bernard projeleriyle tanınan Giray Altınok canlandıracak. Yayınlanan Türkçe fragmanda hikaye anlatımını usta seslendirmen Mazlum Kiper üstlenirken, Fiona karakterinde Oya Prosçiler yerini koruyor. Orijinal seslendirmesinde Zendaya'nın yer aldığı Felicia karakterini ise Türkiye'de kimin seslendireceği henüz netleşmedi.

KÜRESEL VİZYON TARİHİ VE KONU

Orijinal seslendirme kadrosunda Mike Myers (Shrek), Eddie Murphy (Eşek) ve Cameron Diaz (Prenses Fiona) gibi ikonik isimlerin yer alacağı Shrek 5, 30 Haziran 2027 tarihinde sinemaseverlerle buluşacak. Beşinci filmde Shrek, Eşek ve aile üyeleri bataklıktan çıkarak büyük şehir hayatının hengamesinde temposu yüksek yeni bir maceraya atılacak.