Rüya Gibi final yapıyor: 13. bölümde ekrana veda ediyor

Televizyon ekranlarında kısa sürede dikkat çeken yapımlardan biri olan Rüya Gibi için final kararı netleşti. Güçlü oyuncu kadrosuyla yola çıkan dizi, yayın hayatına farklı bir günle başlayıp sonrasında pazar akşamlarına taşınmıştı. İlk bölümlerinde merak uyandıran hikayesiyle izleyicinin ilgisini çeken yapım, son haftalarda beklenen yükselişi yakalayamadı. Reyting sonuçlarıyla dizinin geleceği yeniden değerlendirme sürecine girdi. Yapım ekibi ve kanal arasında yapılan görüşmelerin ardından final kararı kesinleşti.