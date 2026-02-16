Televizyon ekranlarında kısa sürede dikkat çeken yapımlardan biri olan Rüya Gibi için final kararı netleşti. Güçlü oyuncu kadrosuyla yola çıkan dizi, yayın hayatına farklı bir günle başlayıp sonrasında pazar akşamlarına taşınmıştı. İlk bölümlerinde merak uyandıran hikayesiyle izleyicinin ilgisini çeken yapım, son haftalarda beklenen yükselişi yakalayamadı. Reyting sonuçlarıyla dizinin geleceği yeniden değerlendirme sürecine girdi. Yapım ekibi ve kanal arasında yapılan görüşmelerin ardından final kararı kesinleşti.
Rüya Gibi final yapıyor: 13. bölümde ekrana veda ediyor
Televizyonda yayımlanan diziler, reyting ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle final kararı alıyor. Güçlü kadrosu ve merak uyandıran hikayesiyle dikkat çeken Rüya Gibi dizisi izlenme oranları beklenen yükselişi yakalayamayınca 13. bölümde final kararı aldı.Derleyen: Tuğçe Nur Acar
TMC Film imzası taşıyan Rüya Gibi, yayınlandığı ilk günden itibaren farklı hikayesi ve oyuncu kadrosuyla dikkat çekmişti.
Seda Bakan, Uğur Güneş, Ahsen Eroğlu, Emre Bey, Şebnem Bozoklu, Celil Nalçakan, Devrim Yakut ve Menderes Samancılar gibi güçlü isimleri bir araya getiren dizi, sezona iddialı bir giriş yapmıştı.
Başlangıçta hafta içi yayınlanan yapım, daha sonra pazar akşamlarına taşınarak yeni bir izleyici kitlesi hedefledi. Ancak yayın günü değişikliğine rağmen beklenen izlenme oranlarına ulaşılamadı.
Özellikle son bölümlerdeki düşüş, kulislerde final ihtimalini gündeme getirmişti.
Birsen Altuntaş’ın haberine göre; Dün akşam yayınlanan bölümün ardından gelen sonuçlar, kararın netleşmesinde etkili oldu. Kanal yönetimi ve yapım şirketi yapılan değerlendirmeler sonucunda 13. bölümde final yapılmasına karar verdi.
Diziyi sosyal medyadaki kitlesi final olmaması adına sık sık paylaşım yapmış, X’te diziyi gündemden düşürmemişti. Ancak izleyicilerin çabası yeterli olmadı.