Süper Lig’in 31. haftasında Başakşehir, Kasımpaşa’yı konuk etti. Ev sahibi ekip sahadan 4-0’lık net bir galibiyetle ayrıldı.

Başakşehir’in gollerini 5. ve 87. dakikalarda Shomurodov, 22. dakikada Bertuğ Yıldırım ve 81. dakikada Selke kaydetti.

Kasımpaşa’da Becao, 44. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

SHOMURODOV’DAN ETKİLEYİCİ PERFORMANS

Başakşehir’in sezon başında Roma’dan transfer ettiği Shomurodov, performansıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Özbek yıldız, bu sezon ligde 20. golüne ulaştı.

Bu sonuçla Başakşehir puanını 51’e yükseltirken, Kasımpaşa 31 puanda kaldı. Başakşehir, gelecek hafta Fenerbahçe’ye konuk olacak. Kasımpaşa ise sahasında Kocaelispor’u ağırlayacak.