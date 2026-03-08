10. Ulusal Antarktika Bilim Seferi, Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde ve TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Kutup Araştırmaları Enstitüsü koordinasyonunda yürütüldü.

Türkiye’nin Bilimsel Araştırma Kampı’nın yer aldığı Horseshoe Adası’nda sürdürülen uzun süreli gözlemler, bölgedeki buzulların hızla değiştiğini ortaya koydu. Sefer kapsamında yapılan ölçümlerde, Shoesmith Buzulu’nda son 10 yılda her yıl ortalama 10 metre kayıp yaşandığı saptandı. Sefer Koordinatörü Prof. Dr. Burcu Özsoy yaptığı açıklamada, Türkiye’nin Bilimsel Araştırma Kampı’nın bulunduğu Horseshoe Adası’ndaki buzuldan her yıl karot örnekleri aldıklarını belirtti.

Özsoy, “Tabii bu buzulları aldığımız alanlarda o yıl nereden örnek aldığımız çok net bir şekilde, açık koordinatları belli. Bir sonraki yıl geldiğimizde, bir önceki yıl örnek aldığımız ya da küresel uydu sistemleri üzerinden belirli mesafede buzulları ölçtüğümüz alanların yok olduğunu görüyoruz.” dedi.

SHOESMİTH BUZULU GÜNDE 3 SANTİMETRE KÜÇÜLÜYOR

Sefer katılımcılarından İstanbul Teknik Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölümü’nden Dr. Fahri Karabulut, bu yıl dron gözlemlerini tamamladığını belirterek, “Bu periyodik gözlemlerimizden beşincisi. Bundan önceki elde ettiğimiz sonuçlarda Horseshoe Adası’nda Shoesmith Buzulu’nda yaklaşık günde 3 santimetre kayıp olduğunu ve 30 metre yüksekliğindeki blokların koparak denize karıştığını tespit etmiştik. Bunu periyodik olarak sürdürerek buzul gözlemini devam ettiriyoruz.” şeklinde konuştu.

Karabulut, bu sene diğer yıllara göre buzullarda gözle görülür azalma yaşandığını vurgulayarak, “Dron gözlemlerimizi yaptık, bunların analizini gerçekleştirip bir önceki dönemle kıyaslayarak ne kadar kayıp olduğunu görmüş olacağız.” ifadelerini kullandı.

Buzulların dünyanın iklim dengesi için kritik önem taşıdığını belirten Karabulut, “Buzulların hızlı erimesi ani iklim olaylarına neden oluyor. Bir tarafta kuraklık yaşanırken bir tarafta seller çıkabiliyor. Geleceğe yönelik perspektiften modelleri oluşturulurken kullanılan bu verilerin zamansal ve mekansal çözümlerinin artırılması önemli. Biz de bu modellere destek olmak için elimizden gelen çalışmayı gerçekleştiriyoruz.” dedi.

Karabulut, Antarktika’daki çalışmaların sürdürülebilirliğinin önemine işaret ederek, şunları kaydetti:

“Çünkü buzulun uzun dönemli ve periyodik gözlemlenmesi gerekiyor. Biz de bunu elimizden geldiğince yapmaya çalışıyoruz. Bu alansal kayıp yükseklik olarak 30 metre buz kütlelerinin kaybının yanı sıra en son yaptığımız analizlerde Shoesmith Buzulu’nun denize doğru günde 3 santimetre hareket ettiği sonucuna vardık. Bu da senede yaklaşık 10 metreye tekabül ediyor. Kopma sonucunda çok büyük buz kütlelerinin tek seferde ya da parça parça denize karışıp yok olduğunu görebiliyoruz. Bu da denizin tuzluluğunu değiştiriyor ve dünyadaki okyanus akıntılarına olumsuz etkisi oluyor. Bunun da iklim değişikliğine çok olumsuz bir etkisi söz konusu.”

"ANTARKTİKA DÜNYADAKİ EN İYİ DOĞAL LABORATUVARLARDAN BİRİ"

İstinye Üniversitesi’nden sefer katılımcısı Prof. Dr. Sertaç Öztürk, "Antarktika'da Kozmik Müon Akısı Ölçümü ve Güneş Aktivitelerinin Kozmik Müon Akısı Üzerinde Etkilerinin Araştırılması" projesini yürüttü.

Öztürk, Antarktika’nın konumu ve koşulları nedeniyle parçacık fiziği, kozmik radyasyon ve çevresel radyasyon ölçümleri için dünyanın en iyi doğal laboratuvarlarından biri olduğunu belirterek, “Horseshoe Adası’nda alınan veriler yalnızca temel fizik için değil, küresel iklim ve uzay hava durumu tahminleri için de kritik önem taşımaktadır.” diye konuştu.

Dünyanın manyetik alanının uzaydan gelen yüklü parçacıkları saptırarak kalkan görevi gördüğünü ifade eden Öztürk, sözlerini şöyle tamamladı:

"Antarktika’daki manyetik kesme değeri daha düşük olduğu için düşük enerjili parçacıklar buraya daha kolay ulaşabilmektedir. Bu da Antarktika için kozmik radyasyonun güneş aktivitelerine hassasiyetini artırmaktadır. Güneş patlamalarında meydana gelen değişimler haberleşme sistemlerinde arızalara yol açabilir. Antarktika’da kurulacak 7/24 çalışabilecek kozmik radyasyon dedektörleri ile bu patlamalar önceden belirlenebilir ve olası zararlar azaltılabilir. Ayrıca buzullar doğal bir filtre görevi görerek radyasyonu azaltmaktadır.

Yapılacak termal nötron ve gama radyasyon ölçümleri, buzulların yoğunluğu ve kalınlığı gibi verileri uzun vadede ortaya koyarak küresel iklim değişiminin etkilerini daha net anlamamızı sağlayacaktır.”

Anadolu Ajansı, Horseshoe Adası’ndaki buz kaybını son üç yıldır aynı referans noktalarından çekilen fotoğraflarla belgeledi. Shoesmith Buzulu’ndaki bilimsel ölçümlerle tespit edilen değişimler, her yıl aynı noktalardan fotoğraflanarak görsel karşılaştırmayla kayıt altına alındı. Bu çalışma, sayısal verilerin sahadaki somut karşılığını gösterirken, buzul alanındaki daralmanın gözle görülür hale geldiğini kanıtladı.