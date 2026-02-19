Thorsten Fink, o isme güvendi: Shkendija - Samsunspor maçında ilk 11 tercihi

Maç Saati ve Kanalı

Üsküp’teki National Arena Todor Proeski’de oynanacak karşılaşma saat 23.00’te başlayacak. Müsabakayı Norveçli hakem Rohit Saggi yönetecek, yardımcılıklarını Anders Olav Dale ve Jorgen Ronning Valstadsve üstlenecek. Dördüncü hakem olarak Daniel Higraff görev yapacak. Karşılaşma TRT 1 ve tabii platformundan canlı olarak yayınlanacak.