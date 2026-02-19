Temsilcimiz Samsunspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 play-off turu ilk maçında bu akşam Kuzey Makedonya ekibi KF Shkendija’ya konuk olacak.
Thorsten Fink, o isme güvendi: Shkendija - Samsunspor maçında ilk 11 tercihi
Samsunspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 play-off turu ilk maçında, KF Shkendija karşılaşacak. Yeni hoca Thorsten Fink'in de ilk sınavı olacak. İşte detaylar...Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Maç Saati ve Kanalı
Üsküp’teki National Arena Todor Proeski’de oynanacak karşılaşma saat 23.00’te başlayacak. Müsabakayı Norveçli hakem Rohit Saggi yönetecek, yardımcılıklarını Anders Olav Dale ve Jorgen Ronning Valstadsve üstlenecek. Dördüncü hakem olarak Daniel Higraff görev yapacak. Karşılaşma TRT 1 ve tabii platformundan canlı olarak yayınlanacak.
Thorsten Fink'in İlk Sınavı
Teknik direktör Thomas Reis ile yollarını ayıran Samsunspor, 1,5 yıllık sözleşme imzaladığı Alman teknik adam Thorsten Fink yönetiminde sahaya çıkacak. Fink, Shkendija maçıyla birlikte kırmızı-beyazlı ekiple ilk resmi sınavını verecek.
Eksikler ve Eklenenler
Konferans Ligi grup aşamasında statü gereği forma giymeyen Cherif Ndiaye ile yeni transferler Jaures Assoumou ve kaleci İrfan Can Eğribayat, UEFA listesine eklendi.
Samsun ekibinde Elayis Tavsan ve Yalçın Kayan statü gereği, Emre Kılınç, Tanguy Coulibaly ve Afonso Sousa da sakatlıkları nedeniyle Shkendija maçında forma giyemeyecek.
Yeni teknik direktör Thorsten Fink'in planı belli oldu.
Kilit İsim: Holse
Takımın kilit oyuncularından Emre Kılınç’ın yokluğunda, sağ kanatta Holse forma giyecek. Teknik direktör Fink, Holse’nin şut yeteneklerinden bu şekilde faydalanmayı planlıyor. Ayrıca Holse’nin uyumunu Cherif ile sağlamayı hedefliyor. Orta sahada ise Celil, Makoumbou ve Ntcham üçlüsü görev alacak. Fink, Danimarkalı yıldıza güveniyor.
MUHTEMEL 11'LER
Shkendija: Gaye, Murati, Fetai, Meljichi, Webster, Ramadani, Alhassan, Spahiu, Zejnulai, Mazari, Ibrahimi
Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Van Drongelen, Soner, Makoumbou, Holse, Celil, Ntcham, Assoumou, Mouandilmadji