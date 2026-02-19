UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Samsunspor Shkendija ile deplasmanda karşılaşıyor.
Tose Proeski Arena'da saat 23.00'te başlayan maçı Norveçli hakem Rohit Saggi yönetiyor.
SHKENDIJA-SAMSUNSPOR İLK 11'LER
Shkendija: Gaye, Murati, Fetai, Meliqi, Webster, Ramadani, Alhassan, Tamba, Zejnullai, Spahiu, Ibraimi.
Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Ntcham, Mendes, Holse, Assoumou, Ndiaye.
SHKENDIJA 0-0 SAMSUNSPOR CANLI ANLATIM
1' Rohit Saggi'nin ilk düdüğüyle Shkendija-Samsunspor maçı başladı.
Cherif Ndiaye penaltı atışından yararlanamadı. pic.twitter.com/qMKqEY2HXL— TRT Spor (@trtspor) February 19, 2026
SAMSUNSPOR NDIAYE İLE PENALTI KAÇIRDI
5' Assoumou rakibini çalımlayarak ceza sahası içerisine girdiği sırada Fetai'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Norveçli hakem penaltı noktasını gösterdi. Cherif Ndiaye penaltıyı kaçırdı.
SAMSUNSPOR NET FIRSAT KAÇIRDI
38' Samsunspor net gol pozisyonunu değerlendiremedi. Makoumbou'nun ceza sahası içerisine ortaladığı topu kontrol edip şutunu çeken Holse kale önünde çerçeveyi tutturamadı.