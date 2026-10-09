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Marvel Television başkanı Brad Winderbaum, casusluk ve gerilim odaklı yeni Disney+ dizisi "Zodiac"ı resmi olarak ilan etti. 2028 yılında yayınlanması planlanan projenin oyuncu seçimlerine kısa süre içinde başlanması, çekimlerin ise ilkbaharda gerçekleştirilmesi bekleniyor.

LOGODAKİ S.H.I.E.L.D. DETAYI VE COULSON İDDİASI

Dizinin senaryo detayları henüz gizliliğini korusa da paylaşılan logosu çizgi roman tutkunları arasında heyecan yarattı. Brad Winderbaum, logonun çizgi roman takipçileri için önemli ipuçları barındırdığını belirtti. Tasarımda S.H.I.E.L.D. simgesine yer verilmesi, popüler "Agents of S.H.I.E.L.D." dizisinde Ajan Phil Coulson karakterini canlandıran Clark Gregg'in geri dönebileceği yönündeki iddiaları güçlendirdi. Oyuncunun duyuru logosunu sosyal medya hesabında paylaşması bu ihtimali artırsa da henüz Marvel tarafından kesinleşmiş bir kadro açıklaması yapılmadı.

ZODIAC MAFYASI VE ÇİZGİ ROMAN BAĞLANTISI

Logoda yer alan "O" harfindeki özel tasarımın, Marvel çizgi romanlarında 1969 yılından bu yana varlığını sürdüren "Zodiac" yapılanmasının çarkını temsil ettiği düşünülüyor. Zodyak burçlarıyla bağlantılı 12 üyeden oluşan bu organize suç örgütü, çizgi roman evreninin dikkat çekici tehditleri arasında yer alıyor. Marvel'ın önümüzdeki dönemde yapacağı açıklamalarla projenin kapsamını ve kadrosunu netleştirmesi bekleniyor.