Trabzonspor, gelecek sezonun kadro planlamasına yönelik çalışmalarına erkenden başladı.. Bordo-mavililer, orta saha rotasyonu için geçen yaz gündeme gelen Gustavo Hamer dosyasını yeniden açtı.

HAMER TRANSFERİ YENİDEN MASADA

Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Hamer için girişimlerde bulunan Trabzonspor, Sheffield United’ın talep ettiği yüksek bonservis bedeli nedeniyle transferi askıya almıştı. İngiliz ekibi o dönem yıldız oyuncu için yaklaşık 15 milyon Euro talep etmişti.

SÖZLEŞME DETAYI KAPILARI AÇTI

Brezilya doğumlu Hollandalı orta saha oyuncusunun sözleşmesinin son yılına girmesi, transfer olasılığını yeniden gündeme getirdi. Sheffield United’ın oyuncu için gelecek teklifleri değerlendirmeye açık olması, Trabzonspor’u bir kez daha harekete geçirdi.

Avrupa hedefi doğrultusunda kadrosunu güçlendirmek isteyen Bordo Mavililer bu kez daha uygun maliyetle Fatih Tekke'nin kadrosunda görmek istediği Gustavo Hamer'in transferi bitirmeyi planlıyor.

İSTATİSTİKLERİ DİKKAT ÇEKİYOR

29 yaşına girmeye hazırlanan Hamer, Sheffield United formasıyla son üç sezonda 116 maça çıktı. Bu süreçte 19 gol ve 27 asistlik katkı sağlayan tecrübeli oyuncu, hem skor katkısı hem da oyun kurulumunda gösterdiği yetenekleriyle dikkat çekiyor.

ORTA SAHAYA LİDER ARANIYOR

Trabzonspor’un özellikle merkez orta sahada hem oyun kurulumuna katkı verecek hem de skor üretiminde rol alacak lider bir isim aradığı biliniyor. Hamer bu profile uygun olması nedeniyle transfer listesinin en üst sırasında yer alıyor.

Yaz transfer dönemi yaklaşırken Trabzonspor’un Hamer için resmi girişimlerde bulunarak Sheffield United ile pazarlık masasına oturması bekleniyor.