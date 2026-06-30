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Anadolu Efes'te bir dönem sona erdi.

2018 yılından bu yana lacivert-beyazlı formayı giyen Shane Larkin, Off The RECourt YouTube kanalında yaptığı açıklamayla Anadolu Efes'ten ayrıldığını duyurdu.

Duygusal ifadeler kullanan tecrübeli oyuncu, şu sözlerle veda etti:

"Son 8 yıldaki her şey için teşekkür ederim ancak ben gidiyorum. Bu çok zor bir karardı. Bunu yapmak zorunda kalmamak için neredeyse sonuna kadar gittim. Bunun neden olduğunu kimse bilmiyor."



EFES TARİHİNE ADINI YAZDIRDI

33 yaşındaki oyun kurucu, Anadolu Efes formasıyla iki EuroLeague şampiyonluğu yaşarken, kulüp tarihinin en önemli isimlerinden biri oldu.

Larkin, geçtiğimiz yıl ayrıca modern EuroLeague döneminin en iyi 25 oyuncusu arasında gösterilmişti. Deneyimli basketbolcunun Anadolu Efes ile olan sözleşmesi normal şartlarda 2028 yılına kadar devam ediyordu.

SAKATLIK NEDENİYLE SINIRLI SÜRE ALDI

Larkin, 2025-2026 sezonunda yaşadığı sakatlık nedeniyle EuroLeague'de 12 maçta forma giydi. Yıldız oyuncu bu karşılaşmalarda maç başına 15.2 sayı, 2.3 ribaund ve 4.2 asist ortalamaları yakaladı.

ANADOLU EFES'TEN VEDA MESAJI

Larkin'in ayrılığının ardından Anadolu Efes de resmi hesaplarından yayımladığı mesajla yıldız oyuncuya teşekkür etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Bugün sadece bir basketbolcuya değil, pek çok çocuğun rol modeline ve kulüp tarihimizde her zaman çok özel bir yere sahip olacak örnek bir sporcuya veda ediyoruz." ifadelerine yer verildi.