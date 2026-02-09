Anadolu Efes’in kaptanı Shane Larkin, 33 yaşında olmasına rağmen EuroLeague’in en etkili oyuncularından biri olmayı sürdürüyor. Bu sezon sakatlığı nedeniyle uzun süre forma giyemeyen tecrübeli oyun kurucu, sahalara dönmek için yoğun şekilde çalışıyor.

Efes’te sekizinci sezonunu geçiren Larkin, Amerikanos 24 YouTube kanalındaki Triple Threat Show programında merak edilen soruları cevapladı.

EN ZORLANDIĞI İSİM

Anadolu Efes kaptanı Shane Larkin, EuroLeague’de savunmakta en zorlandığı oyuncuyu açıkladı. Larkin, “İlginç bir isim vereceğim. Tabii ki Mike James de var, sonuçta EuroLeague tarihinin en skoreri. Yine de bana göre farklı bir isim daha var. Çabuk oyunculara karşı çok zorlanmıyorum çünkü çabukluk bende de var. Oyunu nasıl manipüle edeceğini bilen ve kafanızın içine giren zeki oyuncular, beni daha çok zorluyor. Dolayısıyla Nando’yu (De Colo) savunmak, bu anlamda çok zorlayıcı. Ne yaparsam yapayım her seferinde beni faul problemine sokmanın bir yolunu buluyor. O olmazsa topsuz koşu üzerinden sayı atıyor. Bir keresinde Türkiye’de topu oyuna sokarken sırtıma çarptırmıştı ve turnike atmıştı. Gerçekten delirmiştim. Tabii ki hızıyla veya çabucak yön değiştirmesiyle zorluk çıkaran bir oyuncu değil ama topu sağına alıp omzunu dayadığında ya faul alır, ya sayı atar, ya da asist yapar. Zaten her sene yüzde 50-40-90’la falan şut atıyor, dolayısıyla cevabım Nando.” ifadelerini kullandı.

FINAL FOUR TAHMİNİ

Larkin ayrıca Final Four tahminlerini de paylaştı: “Bence Hapoel kalır. İyi ve geniş bir kadroları var, ayrıca iyi bir koça sahipler. Fenerbahçe de kalır. Bence çok iyi oynuyorlar. Sezona kötü başladılar ama şu an ligin en formda takımı onlar. Kızılyıldız da Chima (Moneke) ve diğer oyuncular sağlıklı kalabilirse Final Four’a kalabilir. Çok geniş bir kadroya sahipler. Son olarak iki Yunan takımından biri diyorum. Olympiakos veya Panathinaikos’tan birini seçmeyeceğim, o yüzden ikisinden biri diyorum. dedi ve açıklamalarını bu sözlerle birlikte sonlandırdı.