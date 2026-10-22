Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

Fransa’da, daha önce hayvanlarla sınırlı olduğu düşünülen Shamonda virüsü insanlarda da tespit edildi. Ülkedeki ilk vaka, Lyon’da tedavi altındaki bir hastada ortaya çıktı.

Fransa Sağlık Bakanlığı’nın verdiği bilgiye göre, ayın başında Lyon’daki bir sağlık kuruluşunda tedavi edilen hastanın virüs taşıdığı belirlendi. Bakanlık, bugüne kadar insanlara geçtiği bilinmeyen Shamonda virüsünün bu vakayla birlikte ilk kez bir insanda saptandığını ve olayın kamuoyuna duyurulduğunu açıkladı.

Bakanlık, mevcut bilimsel bilgiler kapsamında virüsün toplum sağlığı için risk teşkil etmediğini kaydetti. Hayatını kaybeden hastaya virüsün, Culicoides türündeki bir sineğin ısırmasıyla geçmiş olabileceği değerlendiriliyor.

SHAMONDA VİRÜSÜNÜN GEÇMİŞİ

Fransa’nın doğu bölgelerinde bu yaz hayvanlarda da virüs vakalarına rastlandı. Shamonda virüsü ilk olarak 1960’lı yıllarda Nijerya’da tanımlandı. Daha sonraki süreçte Afrika ve Japonya’da sığırlarda görülen virüs, bu yıl ilk kez Avrupa’da da bildirildi.

Ağırlıklı olarak sığırlarda görülen enfeksiyonun belirtileri arasında ateş, ishal ve halsizlik bulunuyor.