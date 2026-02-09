Turkuaz rengi denizi, bakir doğası ve bembeyaz kumsallarıyla dikkat çeken ada, ultra zengin yatırımcıların radarına girmiş durumda. Zaman içinde değerini neredeyse ikiye katlayan Bonds Cay, hem yüksek getirili bir yatırım hem de ayrıcalıklı bir yaşam alanı vadediyor.

Karayipler’deki bu özel mülk, pop müziğin ikonik ismi Shakira’nın portföyündeki en dikkat çekici yatırımlardan biri olarak öne çıkıyor.

Patronlar dünyası'nda yer alan habere göre, 48 yaşındaki Kolombiyalı sanatçının, 2006 yılında yaklaşık 16 milyon dolara satın aldığı ada bugün 22 milyon sterlin, yani yaklaşık 30 milyon dolara alıcı arıyor. Bu büyük değer artışı, lüks ada yatırımlarının neden hâlâ güvenli bir liman olarak görüldüğünü gözler önüne seriyor.

EFSANE İKİLİNİN GERÇEKLEŞEMEYEN PROJESİ

Bonds Cay’i özel kılan detaylardan biri de Roger Waters’ın bu hikâyedeki rolü. Pink Floyd’un unutulmaz bas gitaristi ve söz yazarı Waters ile Shakira, adayı sanatçılara özel, lüks konaklama alanları ve yaratıcı yaşam alanlarıyla dolu bir inziva merkezine dönüştürmeyi planlamıştı. Proje hayata geçmese de, adanın sunduğu izolasyon, mahremiyet ve gelişim potansiyeli bugün hâlâ büyük bir cazibe yaratıyor.

650 DÖNÜMLÜK BAKİR CENNET

Bahamalar’ın kuzeyinde, Miami’ye yaklaşık 200 kilometre uzaklıkta yer alan Bonds Cay, tam 650 dönümlük bir alanı kapsıyor. Corcoran CA Christie Bahamas tarafından satışa çıkarılan ada; kilometrelerce uzanan turkuaz sahil şeridi, beyaz kumlu plajları ve Atlantik Okyanusu’na hâkim yüksek noktalarıyla adeta bir doğa şöleni sunuyor. Adaya özel jet, helikopter veya yatla ulaşım imkânı bulunması ise gizliliğe önem veren alıcılar için büyük bir avantaj.

“BÖYLESİ ÇOK NADİR BULUNUR”

Emlak uzmanı Gavin Christie’ye göre Bonds Cay, ıssız bir ada hissi vermesine rağmen Bahamalar’ın başkenti Nassau’ya yalnızca 37 mil mesafede yer alıyor. Christie, “Bu ölçekte ve bu kadar el değmemiş bir ada bulmak son derece zor. Yeni sahibi, çevreye duyarlı projelerle burada dünya standartlarında bir resort ya da özel bir aile yaşam alanı oluşturabilir” diyerek adanın ticari potansiyeline dikkat çekiyor.

ADA MI, LONDRA’DA DAİRE Mİ?

Elbette 1,3 milyar TL’lik bir ada yatırımı herkes için ulaşılabilir değil. Emlak piyasasında daha mütevazı alternatifler de mevcut. İskoçya’nın batı kıyısında yer alan Eilean Mor Adası, yaklaşık 275 bin sterlinlik (12 milyon TL civarı) fiyatıyla satışta. Üstelik bu rakam, ortalama bir Londra dairesinin fiyatının neredeyse yarısına denk geliyor. Görünen o ki günümüzde bir adaya sahip olmak, Londra’nın merkezinde ev almaktan bile daha ulaşılabilir bir hayal hâline gelmiş durumda.