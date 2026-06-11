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FIFA Dünya Kupası’nın vazgeçilmez isimlerinden biri haline gelen Kolombiyalı pop yıldızı Shakira, turnuvanın açılış töreninde sergilediği performansla bir kez daha tarihe geçti.

Dünyaca ünlü sanatçı, beşinci kez Dünya Kupası sahnesine çıkarak organizasyon tarihinde bir ilke imza attı.



SHAKİRA ORTALIĞI YIKTI GEÇTİ

Futbol dünyasının en büyük organizasyonu olan FIFA Dünya Kupası, açılış seremonisinde görsel şov ve sahne performanslarıyla büyük ilgi gördü.

🏟 2026 Dünya Kupası Azteca Stadyumu'ndaki açılış seremonisi ile resmen başladı. pic.twitter.com/3PFdw6ot6i — TRT Spor (@trtspor) June 11, 2026

Açılış töreninde sahne alan Shakira, enerjik dansları ve hit şarkılarıyla milyonlarca izleyiciyi ekran başına kilitledi.



5. KEZ SAHNEDE, TARİHE GEÇTİ

Daha önce 2006 Almanya, 2010 Güney Afrika ve 2014 Brezilya Dünya Kupaları başta olmak üzere birçok organizasyonda sahne alan Shakira, bu son performansıyla rekor kırdı.

Beş farklı FIFA Dünya Kupası organizasyonunda sahne alan ilk ve tek sanatçı olarak tarihe geçen Kolombiyalı yıldız, müzik ile futbol arasındaki evrensel bağı bir kez daha gözler önüne serdi.

DÜNYA KUPASI AÇILIŞ MAÇI

Dünya Kupası açılış maçında A Grubu'nda Meksika ile Güney Afrika TSİ 22.00'de karşı karşıya gelecek.

Dev müsabakanın ilk 11'leri belli oldu.

MEKSİKA-GÜNEY AFRİKA İLK 11'LER

Meksika: Rangel, Reyes, Montes, Vasquez, Gallardo, Gutierrez, Lira, Fidalgo, Alvarado, Jimenez, Quinones

Güney Afrika: Williams, Modiba, Mbokazi, Sibisi, Mudau, Okon, Mokoena, Sithole, Adams, Foster, Rayners

DÜNYA KUPASI'NDA BİR SONRAKİ MAÇ

Öte yandan Dünya Kupası'nda bir sonraki maçta TSİ 05.00'te yine A Grubu'nda Güney Kore ile Çekya karşı karşıya gelecek.