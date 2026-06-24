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Arda Turan Shakhtar Donetsk'teki ilk sezonunda Konferans Ligi'nde yarı finale yükselme başarısı gösterip Ukrayna Premier Ligi'nde de şampiyonluğa ulaşmıştı.

BURSASPOR İLE SHAKHTAR ARASINDA HAZIRLIK MAÇI PLANLANIYOR

Rusya ile devam eden savaş nedeniyle zorlu şartlar altında değerli bir başarı hikayesi yazan Arda Turan ve ekibinin yakaladığı bu ivmeyi yeni sezona da taşıması bekleniyor.

Shakhtar'ın yeni sezon öncesi kamp döneminde geçen sezonun Türkiye'den bir başka şampiyon takımı Bursaspor ile hazırlık maçı oynaması planlanıyor.

Yeni sezonda 1. Lig'de mücadele etmeye hazırlanan Bursaspor Süper Lig hedefiyle başlayacağı yeni dönemin açılışını Shakhtar Donetsk ile yaparak ses getirmeye hazırlanıyor.

ARDA TURAN HİÇ İKİLETMEDEN 'SÜPER OLUR' DEDİ

Timsah Arena'da oynanması planlanan maçla ilgili detayları kaleme alan Busa Hakimiyet'ten Barış Yalım yazısında, "Gerekli görüşmeler yapıldı. Arda Turan, hiç ikiletmeden ‘süper olur’ dedi. Shakhtar Donetsk’in yöneticileri de takvimle ilgili incelemelerde bulunuyor. Yüksek olasılıkla Temmuz sonu veya Ağustos başında Bursaspor-Shakhtar Donetsk maçı izleyeceğiz. Mücadele Bursa’da oynanacak ve 40 bin bilet satışa çıkacak." diyerek heyecan verici gelişmeyi aktardı.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Bursaspor ile Shakhtar Donetsk arasında oynanması planlanan hazırlık maçının detaylarıyla ilgili iki kulüpten de yakın zamanda resmi açıklama yapılması bekleniyor.