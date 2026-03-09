UEFA Konferans Ligi'nde Lech Poznan ile eşleşen Shakhtar Donetsk Polonya ekibiyle oynayacağı zorlu maçın hazırlıklarını Türkiye'de sürdürüyor.
SHAKTAR DONETSK KRİTİK MAÇA KASIMPAŞA'DA HAZIRLANIYOR
Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa tesislerinin kapısını Arda Turan yönetimindeki Ukrayna temsilcisine açtı.
ARDA TURAN VE EMRE BELÖZOĞLU HASRET GİDERDİ
Bugün gerçekleştirilen antrenman öncesi Shakhtar Donetsk ve Kasımpaşa teknik ekibi bir araya geldi.
İki takımın teknik direktörü Arda Turan ve Emre Belözoğlu bu anlamlı buluşmada hasret giderdi.