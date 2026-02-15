On üç yaşımda olsaydım ve ailem bana, yaş sınırı 13+ olan Hamnet filmini izletseydi ne olurdu? Muhtemelen, bugün aklı başında hükümetler tarafından on altı yaşındaki çocuklar için çıkartılmak istenen sosyal medya yasaklarına değgin içeriklere maruz kalmış ve ruhen istismar edilmiş, ergenliğe adım atmak üzere bir “sabi” gibi görünürdüm. Kafası karışmış, cinsel ve duygusal yönden çok fazla etkiye maruz kalmış, bu yüzden geceleri kâbus görme ihtimali yüksek bir sabi! Hastalık hastası olur, ölüm korkusuna bile kapılırdım. Üstelik filmde Hamnet’in anne ve babasının “soft-porn” masa üstü seks sahnesini hazmedebilmem imkânsız olurdu. Geleneksel Hristiyan dindarlığına karşı pagancı güzelleme yapan orman cadılarından taraf anlatısıyla kafam iyice karışır manevi dengemi tamamen kaybederdim!

***

Bir çocuk değil bir yetişkin olarak ise yönetmen Chloé Zhao’nun çok konuşulan ve tartışılan bu filmi hakkında karar vermekte güçlük çekiyorum. Yapılan onlarca eleştirideki gibi şu ikilemi yaşıyorum. Hamnet filmi, “Hamlet”in yaratılışına giden özgün bir kurmaca mı, tarihi gerçeklerden uzak fazla kurgusal bir zorlama/abartı mı? Hamnet, natüralist bir yapım mı, Terrence Malick tarzına öykünen zorlama bir şairanelik mi? Finaliyle, arındıran ağrı ve derin bir yas hikâyesi mi, seyirciyi gözyaşlarına boğmak için tasarlanmış bir atraksiyon mu? Ve bunun gibi pek fazla soru.

***

İkirciklenmelerimi bir yana bırakayım: bu ağır tempolu, seyircisinin duygularıyla hileli biçimde oynayan, yönlendiren -ve özellikle, altını çizerek söylüyorum- Lars von Trier’in 2015 yılında izlediğimiz Deccal’inden tematik ve görsel ödünçlemeler yaptığı kanaatine vardığım Hamnet’in matematiği üzerine çok fazla hesaplamalar yapılmış olduğu fikrinde karar kıldım. Filmin eklektik atmosferinden başka bir havada, istisnaî iki sahnesi var ve bu sahneler ustalıkla birbirine bağlanıyordu: Hamnet ve ikizi Judith’in birbirlerinin kıyafetini giyip babaları Shakespear’in karşısına geçerek kandırmaca oyun oynadıkları planlar zekice kurgulanmış mutluluk tablosuydu. Bu kandırmaca oyunun bağlandığı sahne ise tam tersi trajikti ve sağlanmak istenen duygu yoğunluğu hedefini en üst seviyeye çıkarıyordu. Veba hastalığı yüzünden ölüm döşeğinde yatan ikiz kız kardeş Judith’ten ümit kesilmişken Hamnet, babası gibi Azrail’i dahi kandıracağın sanarak kardeşinin yanına uzanıyor, “yerine ölme” dilek ve yakarışında buluyordu. İşte Hamnet’in ağır atmosferini içselleştirebildiğim, filmle duygudaşlık bağı kurulabildiğim sahneler bunlardı.

***

Chloé Zhao, bir kısım seyircinin salondan dili tutulmuş, büyülenmiş gibi çıktığı, bazı seyircilerin ise sıkılmış ve rahatsız olmuş biçimde oflayıp pufladığı Oscar ödüllerine aday bir film çekmiş. Yarışacağı filmler arasında benim, ödül değil delikli kuruş vermeyeceğim Frankenstein ve Sinners de var. Oscar’a aday bir başka film daha var ki, işte o, bendenize göre Oscar heykelciklerini toplaması gereken Paul Thomas Anderson’ın “One Battle After Another” filmidir. Sanıyorum Akademi ödülleri üzerinde gözle görülür bir etkisi olan Yahudi asıllı Amerikalı yapımcı-yönetmen Steven Spielberg, Hamnet’ten yana tavır alacak ve sanıyorum Hamnet en büyük ödüllerden bir kaçını toplayacak!

AKM Yeşilçam Sineması’nda

basın gösterimi yaptım!

Başkalarının hayatını anlatan, başkalarının yazıp yönettiği filmleri izlemek için yıllarca basın gösterimlerine katıldım. 11 Şubat Çarşamba günü ise 2023 yılında çektiğim Kurgu ve Gerçek (Maraşlı Şeyhoğlu) belgeselim için bizzat ben, basın ön gösterimi düzenledim! Başlangıçta bu gösterim arkadaşlarım Ali Ulvi, Alican Sekmeç ve Gökşen Aydemir ve katılmak isteyen başka sinema yazarları için özel olacaktı. Onlara verdiğim sözü yerine getirme partisi yapacağım derken, “madem Reis Çelik’ten AKM Yeşilçam sinemasını kiraladım, üstelik salon yüz kişilik, o halde bunu daha geniş tutmam lazım” diye düşündüm.

Davete icabet eden konuklarım şunlardı: TV dünyasının unutulmaz sunucusu Zeynep Kasımlıoğlu, belgesel sinemacılığımızın yüz akı Sevinç Yeşiltaş, İKSV’de üstlendiği görevleri başarıyla yürüten ve hâlen iletişim ve operasyon yöneticisi olan 40 yıllık arkadaşım Nuray Muştu, Kültür ve Turizm Bakanlığı deneyimli yöneticilerinden İlknur Ulu, Yönetmen Hakan Gürtop, kostüm tasarım dalının güzel ve yetenekli temsilcisi Tülin Beceren, Görüntü Yönetmeni Cidal Canpek, Türkolog Yusuf Gedikli, yayıncı, eğitimci ve 12 Eylül sonrası beraber Dağarcık dergisini çıkarttığımız arkadaşım Dursun Güleryüz, SETEM Başkanı ve yönetmen Mehmet Güleryüz, 2000’li yıllardan bu yana basın ön gösterimlerinin ve festivallerin “kamberi”, gençlerin Sadi Abisi, Sadi Çilingir, sinema yazarı arkadaşlarımdan Nusret Şen, çalışkan ve mağdur sinema yazarı Kerem Akça, vefakâr ve sinemakolik Caner Ural, AA’ndan işinin ehli ve ciddiyetle çalışan muhabir Ümit Aksoy, ANKA Haber’den gazeteci Hilal Solmaz, yazar Nadir Emrah Sepicigil ve tabii nazik ev sahib, AKM Yeşilçam Sineması’nın tecrübeli yöneticisi Burcu Karakaşı.

Sizce bir film eleştirmeni gösteri başlamadan seyircisine ne demelidir? Ben şunları söyledim: “Eleştiriye tahammül edemeyen gelişmeye direniyor demektir! O yüzden beni acımasızca eleştirebilirsiniz.” Peki, ne oldu dersiniz? Tabii ki acımasızca eleştirildim.

Oh oldu bana!