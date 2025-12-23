NBA'de Oklahoma City Thunder, Memphis Grizzlies'i 119-103 yendi. Paycom Center'da Grizzlies'i ağırlayan Batı Konferansı lideri Thunder, Shai Gilgeous-Alexander'ın 31 sayı, 10 ribaunt, 8 asist, 4 top çalmayla oynadığı maçı kazanarak sezonun 26. galibiyetini aldı. Gilgeous-Alexander, üst üste 100 maçta 20 ve üstü sayı kaydederek NBA'de Wilt Chamberlain'den sonra bunu başaran ikinci isim oldu. Thunder'da Jalen Williams 24 ve Ajay Mitchell, 16 sayıyla galibiyete katkı sağladı. Sezonun 16. mağlubiyetini yaşayan Grizzlies'te Cedric Coward ve Kentavious Caldwell-Pope, 16'şar sayı attı.

KNUEPPEL 100 ÜÇ SAYI İSABETİNE EN HIZLI ULAŞAN OYUNCU OLDU

Charlotte Hornets'ın çaylak oyuncusu Kon Knueppel, Rocket Arena'da Cleveland Cavaliers'a 139-132 yenildikleri maçta NBA tarihine geçti. Maçta üç sayı çizgisinin gerisinden 9'da 5 isabetle oynayan Knueppel, karşılaşmayı 20 sayıyla tamamladı. NBA tarihinde üç sayılık atışlarda 100 isabete en hızlı ulaşan isim ünvanını ele geçiren çaylak oyuncu, bunu 29 maçta başardı ve Lauri Markkanen'i (41 maç) geride bıraktı. Bu sezon 20. mağlubiyetini yaşayan Hornets'ta LaMelo Ball 23 ve Brandon Miller, 20 sayı kaydetti. Cavaliers'ta ise Donovan Mitchell 30, De'Andre Hunter ve Darius Garland, 27'şer sayıyla sezonun 16. galibiyetine katkı sağladı.