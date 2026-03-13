NBA'de Oklahoma City Thunder, sahasında karşılaştığı Boston Celtics'i 104-102 yenmeyi başardı.
Thunder'ın yıldız ismi Shai Gilgeous-Alexander, galibiyete 35 sayılık katkı verirken üst üste 127 maçta en az 20 sayı üreterek Wilt Chamberlain'in 1963'ten beri elinde tuttuğu rekorun yeni sahibi oldu.
Son saniyesine 102-102 eşitlikle girilen mücadelede Chet Holmgren, kullandığı serbest atışları sayıya çevirerek takımına galibiyeti getirmeyi başardı.
Holmgren 14 sayı, 9 ribaunt, Ajay Mitchell 15 sayı, 6 asistle oynadı. Celtics'te Jaylen Brown 34 sayı, 7 asist, 6 ribaunt, Payton Pritchard 14 sayı kaydetti.