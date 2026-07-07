1 Temmuz’da Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) ile Sağlık Bakanlığına bağlı ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşlarına, kamu ve vakıf üniversitesi hastaneleri ile özel sağlık kuruluşlarına muayene için başvuran yurttaşlardan alınan katılım payı bedeli yaklaşık yüzde 250 oranında artırıldı.

'KATILIM PAYI ARTIŞINA SON VERİLMELİ'

Birinci basamakta katılım payı alınmazken, buradan yapılan sevklerde ise bu bedel yüzde 50 daha az ödenecek. Bu kararın ardından İstanbul Tabip Odası tarafından yapılan tepki açıklamaları geldi.

Özellikle ekonomik krizin daha da yoğun yaşandığı bugünlerde SGK’nın vatandaşlardan katılım payı alması uygulaması almasına son verilmesi konusunda çağrıda bulunuldu.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“İşsizlik, pahalılık ve ekonomik belirsizliğin zirve yaptığı bugünlerde, temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve hayatını sürdürmekte güçlük çeken milyonlarca vatandaş elektrik, su, doğalgaz faturalarını ödeyemez, ocağında aş kaynatamaz durumdadır, gıda ihtiyaçlarını akşam pazarından çıkma gıdalarla veya tane ile satın alarak karşılamaya çalışmaktadır. Pek çoğu hâlihazırda borç yükü altında kalmakta, sağlık harcamaları cep yakmaktadır. Yıllarca ülkeye hizmet eden ve sağlık primlerini düzenli olarak ödeyen, aldıkları maaşla zor geçinen emekliler ve halen düşük ücretle çalışanlar, katılım payı, ilaç fark ücreti ödediği, yeterli sağlık hizmeti alamadığı için başvurmak zorunda kaldıkları özel sağlık kuruluşlarının ölçüsüz ilave ücretleri altında ezilmektedir.”

VATANDAŞTAN NEDEN TEDAVİ KATILIM PAYI ALINMAKTADIR?

Katılım payı, sağlık hizmetlerinden yararlanabilmek için Genel Sağlık Sigortası (GSS) olanlar veya bakmakla yükümlü olduğu kişiler tarafından ödenecek tutar olarak bilinir. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 68. Maddesi’nde sağlık hizmetleri için kullanılan tıbbi malzemeler ile ayakta tedavide sağlanan ilaçlardan “gereksiz kullanımı azaltma” gerekçesiyle katılım payı alındığı belirtilmişti.

İkinci basamak resmi sağlık hizmeti sunucularında 50 TL, Sağlık Bakanlığı eğitim ve araştırma hastanelerinde ve Üniversite hastanelerine bağlı üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularında 90 TL olurken, Özel sağlık hizmeti sunucularında bu rakam 100 TL oldu. Aile hekimliklerinden sevk durumunda bu bedel yüzde 50 oranın azalıyor.

Tabip odası, katılım payı alınmasına ihtiyaç duyulmayacak yeterlilikte kaynak SGK’nın sağlık fonunda mevcut olduğu ifade ederken, GSS fon gelirleri, GSS kapsamında sağlanan sağlık hizmetlerini karşılamak için yeterli geldiğini açıkladı.

Açıklama, “Ekonomik kriz giderek derinleşmekte ve başta yoksullar olmak üzere toplumun tamamını etkiler hale gelmektedir. İşsizlikle boğuşan ve yoksulluk sınırının altında kıt kanaat yaşam sürmekte olan yurttaşlardan ise, sağlık hizmetlerine ihtiyaç duyduğunda rakamların açıkça gösterdiği gibi, SGK tarafından hiç de gerek olmadığı halde katılım payı alınmaktadır. SGK, GSS fon varlığı fazla vermesine rağmen gözünü hâlâ yoksullukla yaşam mücadelesi veren vatandaşın cebindeki üç kuruşa dikmekten çekinmemektedir.SGK’nın vatandaşlardan sağlık hizmetlerine erişirken muayene, tetkik, tıbbi malzeme, reçete adı altında aldığı tedavi katılım payına son verilmelidir” çağrısı ile noktalandı.