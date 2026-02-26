Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) borçların ertelenmesi ve taksitlendirilmesine yönelik bu ayın başlarında yeni bir düzenlemeye gitti.

Düzenlemenin ardından nelerin değiştiği ise merak ediliyor. Yeni düzenlemeyle, SGK’ya olan tecil (borcun belirli süre ile ertelenmesi) ve taksitlendirme işlemleri yer alıyor. Öte yandan eni düzenleme ile SGK’ya olan borçların gecikme cezası ve zammı da silinmiyor.

PEŞİNAT KALDIRILDI

Hürriyet yazarı Noyan Doğan, düzenlemenin detaylarına dair köşe yazısında değerlendirmelerde bulundu. SGK’ya olan borcun taksitlendirilmesinde toplam borç tutarının yüzde 10’u peşinat olarak istenirken, yeni düzenleme ile peşinat kalktı. Onun yerine borcun ilk taksit tutarının ödenmesi getirildi.

Doğan, örnek vererek şunları dile getirdi:

“Örneğin, Şubat 2026 itibarıyla SGK’ya, 750 bin lira borcunuz varsa ve 24 ay taksitlendirme yaptıysanız, Mart 2026 tarihine ilk taksit tutarı olan 31 bin 250 lirayı ödemenizle borcun ertelemesi başlıyor.”

50 bin TL’ye kadar olan borçlarda teminat gösterilmesi gerekirken, şimdi bu tutarın 250 bin liraya çıkarıldığını söyleyen Doğan, “SGK’ya 250 bin liraya kadar borcunuz varsa teminat göstermenize gerek kalmayacak” dedi.

GEÇİKME FAİZİ DE DÜŞÜRÜLDÜ

Önceden gecikme faiz tutarı aylık yüzde 4.5 iken 2026 başından itibaren bu tutar aylık yüzde 3.25’e, yıllıkta da yüzde 39’a düşürüldüğünü söyleyen Doğan, borcunu eşit taksitlerde ödeyemeyecek durumdaysa borcun ödenmesi için kolaylık sağlanacağını açıkladı.

TAKSİTLENDİRME SAYISI 3'E ÇIKARILDI

Borç taksitlere bölüneceğini ve en fazla ilk 6 taksit, bölünmüş tutarın yüzde 50’sini aşmayacağını Doğan belirtti.

Önceki dönemde 2 yıl içinde tecili bozulan işletmeler yeniden borcun taksitlendirilmesi sayısı 3’e çıkarıldığını Doğan vurguladı.