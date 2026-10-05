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Kaynak: İHA

SGK Antalya İl Müdürlüğü tarafından yapılan bilgilendirme mesajında vatandaşlara "GSS borcunuzun ödenmemesi halinde icra takibi başlatılacaktır" şeklinde SMS, telefon araması veya e-posta gönderilerek belirli bir IBAN numarasına ödeme yapılmasının istenebildiği aktarıldı.

GSS prim borçları için kesinlikle IBAN üzerinden ödeme yapılmadığı vurgulanan bilgilendirmede, Kurum adını kullanarak IBAN’a para yatırmanızı isteyen bu tür taleplere itibar edilmemesi ve kesinlikle ödeme yapılmaması gerektiği açıklandı.

"GSS BORÇLARI RESMİ KANALLARDAN ÖDENİYOR"

Vatandaşların GSS prim borçlarını yalnızca güvenilir ve resmi kanallar üzerinden ödemesi gerektiği hatırlatılırken, ödeme işlemlerinin, anlaşmalı bankaların şubeleri ve bankamatiklerinden, internet ve mobil bankacılık kanallarından ve e-Devlet üzerinden online tahsilat sistemi aracılığıyla yapılabileceği söylendi.