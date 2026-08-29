Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.
SGK’dan müjde: Geri ödeme listesine yeni ilaçlar eklendi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle biri yerli 3 ilacın SGK geri ödeme listesine eklendiğini duyurdu. Düzenleme ile majistral ilaç ödemeleri yüzde 40 artırılırken, çocuk cerrahisi ve kemik iliği nakli süreçlerinde yeni adımlar atıldı.Kaynak: AA
Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" hakkındaki ayrıntıları paylaştı.
Işıkhan, sağlık hizmetlerine erişimin güçlendirilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü vurguladı.
Bu kapsamda, iki adedi Hemofili B tedavisinde, biri ise kanser tedavisinde kullanılan toplam üç ilacın SGK geri ödeme listesine dahil edildiğini belirtti.
Söz konusu ilaçlardan birinin yerli üretim olduğu bilgisi verildi.
Eczanelerde özel olarak hazırlanan majistral ilaçlar için SGK tarafından karşılanan ödeme tutarında yüzde 40 oranında artış sağlandı.
Çocuk cerrahisi alanında uygulanan tıbbi işlemlerin ve tedavilerin kapsamı genişletildi.
Kemik iliği nakli bekleyen hastalara yönelik uygun donör tarama adımları güncellendi; tedavi ile ilaç kullanım esaslarında iyileştirmeler yapıldı.