Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi SGK’dan müjde: Geri ödeme listesine yeni ilaçlar eklendi

SGK’dan müjde: Geri ödeme listesine yeni ilaçlar eklendi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle biri yerli 3 ilacın SGK geri ödeme listesine eklendiğini duyurdu. Düzenleme ile majistral ilaç ödemeleri yüzde 40 artırılırken, çocuk cerrahisi ve kemik iliği nakli süreçlerinde yeni adımlar atıldı.

Kaynak: AA
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SGK’dan müjde: Geri ödeme listesine yeni ilaçlar eklendi - Resim: 1

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

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SGK’dan müjde: Geri ödeme listesine yeni ilaçlar eklendi - Resim: 2

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" hakkındaki ayrıntıları paylaştı.

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SGK’dan müjde: Geri ödeme listesine yeni ilaçlar eklendi - Resim: 3

Işıkhan, sağlık hizmetlerine erişimin güçlendirilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü vurguladı.

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SGK’dan müjde: Geri ödeme listesine yeni ilaçlar eklendi - Resim: 4

Bu kapsamda, iki adedi Hemofili B tedavisinde, biri ise kanser tedavisinde kullanılan toplam üç ilacın SGK geri ödeme listesine dahil edildiğini belirtti.

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SGK’dan müjde: Geri ödeme listesine yeni ilaçlar eklendi - Resim: 5

Söz konusu ilaçlardan birinin yerli üretim olduğu bilgisi verildi.

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SGK’dan müjde: Geri ödeme listesine yeni ilaçlar eklendi - Resim: 6

Eczanelerde özel olarak hazırlanan majistral ilaçlar için SGK tarafından karşılanan ödeme tutarında yüzde 40 oranında artış sağlandı.

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SGK’dan müjde: Geri ödeme listesine yeni ilaçlar eklendi - Resim: 7

Çocuk cerrahisi alanında uygulanan tıbbi işlemlerin ve tedavilerin kapsamı genişletildi.

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SGK’dan müjde: Geri ödeme listesine yeni ilaçlar eklendi - Resim: 8

Kemik iliği nakli bekleyen hastalara yönelik uygun donör tarama adımları güncellendi; tedavi ile ilaç kullanım esaslarında iyileştirmeler yapıldı.

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