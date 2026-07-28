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Kaynak: DHA

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emekli vatandaşlara yönelik avantajlı sigorta hizmetleri sunmak amacıyla Türkiye Sigorta ile iş birliği anlaşması yaptı. Ankara’da düzenlenen toplantıda SGK Başkanı Yunus Elitaş ile Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak arasında protokol imzalandı.

YÜZDE 30’A VARAN İNDİRİM FIRSATI

Kampanya kapsamında Emekli Dijital Kart sahiplerine çeşitli sigorta ürünlerinde indirim sağlanacak:

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası: Yüzde 15 hoş geldin + yüzde 15 emekli indirimi

Konut Sigortası: Yüzde 30 indirim

Kasko Sigortası: Yüzde 10 indirim

Trafik Sigortası: Yüzde 5 indirim

Ayrıca tüm ürünlerde vade farksız 12 taksite kadar ödeme imkanı sunulacak. Kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemelerde ek yüzde 10 indirim uygulanacak.

YAŞ SINIRI YÜKSELTİLDİ, KAPSAM GENİŞLETİLDİ

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’nda ilk kez poliçe yaptıracak emekliler için yaş sınırı 64’ten 70’e çıkarıldı. Sigorta kapsamında yatarak ve ayakta tedavinin yanı sıra göz muayenesi, diş sağlığı taraması, check-up ve online doktor hizmeti gibi ek avantajlar da yer alacak.

KAMPANYA YIL SONUNA KADAR GEÇERLİ

29 Temmuz – 31 Aralık 2026 tarihleri arasında geçerli olacak kampanya, yeni ve yenilenecek poliçeleri kapsıyor.

“ÖRNEK BİR İŞ BİRLİĞİ MODELİ”

SGK Başkanı Yunus Elitaş, yapılan anlaşmanın kamu-özel sektör iş birliğine örnek olacağını belirterek, uygulamanın emeklilerin hizmetlere erişimini kolaylaştıracağını ve önemli avantajlar sağlayacağını ifade etti.