Kaynak: İHA

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, mülkiyeti SGK’ya ait taşınmazlar, Elektronik Satış Portalı üzerinden açık artırma usulüyle satışa çıkarıldı.

ARSALARIN FİYATLARI TEK TEK AÇIKLANDI

Satışa sunulan taşınmazlar ve tahmini bedelleri şöyle:

Çivril’de bin 866 metrekare ticaret alanı: 19 milyon 40 bin TL

Derecik’te 6 bin 215 metrekare gelişme konut alanı: 70 milyon 880 bin TL

Kavacık’ta 8 bin 236 metrekare gelişme konut alanı: 59 milyon 300 bin TL

Kıran’da 4 bin 739 metrekare ticaret + konut alanı: 60 milyon 440 bin TL

Kılıçdede’de 337 metrekare konut alanı: 6 milyon 100 bin TL

TEMİNAT ŞARTI DİKKAT ÇEKTİ

İhaleye katılmak isteyenler için teminat bedellerinin:

Nakit olması halinde yetkili bankalara yatırılması,

Teminat mektubu olması halinde ise Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri ya da SGK İnşaat ve Emlak Daire Başkanlığına başvuru süresi bitmeden teslim edilmesi gerekiyor.

Belirlenen teminat tutarları ise:

Çivril: 952 bin TL

Derecik: 3 milyon 544 bin TL

Kavacık: 2 milyon 965 bin TL

Kıran: 3 milyon 22 bin TL

Kılıçdede: 305 bin TL

İHALE İÇİN SON TARİH

Açık artırma süreci 31 Temmuz’da sona erecek.

SGK’nın satışa çıkardığı arsalar, özellikle yatırımcılar için önemli fırsatlar arasında gösteriliyor.