Kurumdan yapılan açıklamaya göre, mülkiyeti SGK’ya ait taşınmazlar, Elektronik Satış Portalı üzerinden açık artırma usulüyle satışa çıkarıldı.
ARSALARIN FİYATLARI TEK TEK AÇIKLANDI
Satışa sunulan taşınmazlar ve tahmini bedelleri şöyle:
Çivril’de bin 866 metrekare ticaret alanı: 19 milyon 40 bin TL
Derecik’te 6 bin 215 metrekare gelişme konut alanı: 70 milyon 880 bin TL
Kavacık’ta 8 bin 236 metrekare gelişme konut alanı: 59 milyon 300 bin TL
Kıran’da 4 bin 739 metrekare ticaret + konut alanı: 60 milyon 440 bin TL
Kılıçdede’de 337 metrekare konut alanı: 6 milyon 100 bin TL
TEMİNAT ŞARTI DİKKAT ÇEKTİ
İhaleye katılmak isteyenler için teminat bedellerinin:
Nakit olması halinde yetkili bankalara yatırılması,
Teminat mektubu olması halinde ise Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri ya da SGK İnşaat ve Emlak Daire Başkanlığına başvuru süresi bitmeden teslim edilmesi gerekiyor.
Belirlenen teminat tutarları ise:
Çivril: 952 bin TL
Derecik: 3 milyon 544 bin TL
Kavacık: 2 milyon 965 bin TL
Kıran: 3 milyon 22 bin TL
Kılıçdede: 305 bin TL
İHALE İÇİN SON TARİH
Açık artırma süreci 31 Temmuz’da sona erecek.
SGK’nın satışa çıkardığı arsalar, özellikle yatırımcılar için önemli fırsatlar arasında gösteriliyor.