Gazeteci Zülfikar Doğan, Radyo Sputnik’te yayımlanan “Ankara’dan Haber Var” programında Türkiye’nin yaşlanan nüfusuyla birlikte bakım ihtiyacının da önemli bir sorun haline geldiğini söyledi.
SGK’da yeni dönem: Bakım sigortasından kimler yararlanacak?
Gazeteci Zülfikar Doğan, Türkiye’de yaşlanan nüfusun bakım ihtiyacının arttığını belirterek Orta Vadeli Program kapsamında tamamlayıcı uzun süreli bakım sigortası için altyapı ve prim sistemi hazırlıklarının öngörüldüğünü aktardı.Utku Beycan
Türkiye’de yaşlı nüfusa yönelik bakım altyapısının yeterli olmadığını ifade eden Doğan, çok sayıda yaşlının bakım konusunda yalnız bırakılmak zorunda kaldığını belirtti.
Doğan, Orta Vadeli Program’da önümüzdeki üç-dört yıllık döneme ilişkin bu alanda çözüm oluşturulmasına yönelik düzenlemelerin yer aldığını aktardı.
Doğan’ın aktardığı bilgilere göre program kapsamında sosyal güvenlik sistemi içinde tamamlayıcı uzun süreli bakım sigortasına geçilmesi bekleniyor.
Bu alanda kurumsal bir yapılanma oluşturulması öngörülüyor.
Mevcut durumda yaşlı veya hasta yakınlarına ya da trafik ve iş kazaları sonucu bakıma ihtiyaç duyan kişilerin yakınlarına Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evde bakım desteği sağlanıyor.
Doğan, bu uygulamanın sosyal yardım niteliğinde olduğunu ve prim geçmişine dayalı bir güvencesinin bulunmadığını ifade etti.
Uzun süreli bakım hizmetlerinin sürdürülebilirliği açısından yeni bir sigorta sisteminin gündeme geldiğini aktardı.
Doğan, bu kapsamda bir prim sisteminin oluşturulmasına yönelik hazırlıkların yapılacağını söyledi.
Doğan, söz konusu uygulamanın mevcut tamamlayıcı sağlık sigortası sistemine benzer şekilde kurgulanabileceğini belirtti.
Sağlık hizmetlerinde Sosyal Güvenlik Kurumu’nun karşılamadığı bazı giderler için tamamlayıcı sağlık sigortasından yararlanıldığını hatırlattı.
Doğan, benzer bir modelin bakım hizmetlerinde de uygulanabileceğini ifade etti.
Bu kapsamda çalışanların ilerleyen yaşlarında bakım hizmetlerinden yararlanabilmek için ek prim ödemesinin gündeme gelebileceğini söyledi.
Doğan, özel sigorta şirketleri üzerinden tamamlayıcı bakım sigortası yapılmasının da seçenekler arasında bulunabileceğini aktardı.
Doğan, sistemin yalnızca yaşlı nüfusla sınırlı olmayabileceğine de dikkat çekti.
Trafik veya iş kazaları sonucunda genç yaşta bakıma muhtaç hale gelen kişilerin de bu tür bir sigorta kapsamına alınabileceğini söyledi.
Devletin bakım hizmetlerine ilişkin tüm giderleri karşılamasının bütçe imkanları açısından mümkün olmayabileceğini ifade etti.
Doğan, yeni sistemle birlikte vatandaşlar açısından ilave bir prim veya maliyet oluşmasının gündeme gelebileceğini değerlendirdi.