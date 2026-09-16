Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi SGK’da yeni dönem: Bakım sigortasından kimler yararlanacak?

SGK’da yeni dönem: Bakım sigortasından kimler yararlanacak?

Gazeteci Zülfikar Doğan, Türkiye’de yaşlanan nüfusun bakım ihtiyacının arttığını belirterek Orta Vadeli Program kapsamında tamamlayıcı uzun süreli bakım sigortası için altyapı ve prim sistemi hazırlıklarının öngörüldüğünü aktardı.

Utku Beycan Utku Beycan
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SGK’da yeni dönem: Bakım sigortasından kimler yararlanacak? - Resim: 1

Gazeteci Zülfikar Doğan, Radyo Sputnik’te yayımlanan “Ankara’dan Haber Var” programında Türkiye’nin yaşlanan nüfusuyla birlikte bakım ihtiyacının da önemli bir sorun haline geldiğini söyledi.

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SGK’da yeni dönem: Bakım sigortasından kimler yararlanacak? - Resim: 2

Türkiye’de yaşlı nüfusa yönelik bakım altyapısının yeterli olmadığını ifade eden Doğan, çok sayıda yaşlının bakım konusunda yalnız bırakılmak zorunda kaldığını belirtti.

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SGK’da yeni dönem: Bakım sigortasından kimler yararlanacak? - Resim: 3

Doğan, Orta Vadeli Program’da önümüzdeki üç-dört yıllık döneme ilişkin bu alanda çözüm oluşturulmasına yönelik düzenlemelerin yer aldığını aktardı.

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SGK’da yeni dönem: Bakım sigortasından kimler yararlanacak? - Resim: 4

Doğan’ın aktardığı bilgilere göre program kapsamında sosyal güvenlik sistemi içinde tamamlayıcı uzun süreli bakım sigortasına geçilmesi bekleniyor.

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SGK’da yeni dönem: Bakım sigortasından kimler yararlanacak? - Resim: 5

Bu alanda kurumsal bir yapılanma oluşturulması öngörülüyor.

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SGK’da yeni dönem: Bakım sigortasından kimler yararlanacak? - Resim: 6

Mevcut durumda yaşlı veya hasta yakınlarına ya da trafik ve iş kazaları sonucu bakıma ihtiyaç duyan kişilerin yakınlarına Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evde bakım desteği sağlanıyor.

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SGK’da yeni dönem: Bakım sigortasından kimler yararlanacak? - Resim: 7

Doğan, bu uygulamanın sosyal yardım niteliğinde olduğunu ve prim geçmişine dayalı bir güvencesinin bulunmadığını ifade etti.

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SGK’da yeni dönem: Bakım sigortasından kimler yararlanacak? - Resim: 8

Uzun süreli bakım hizmetlerinin sürdürülebilirliği açısından yeni bir sigorta sisteminin gündeme geldiğini aktardı.

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SGK’da yeni dönem: Bakım sigortasından kimler yararlanacak? - Resim: 9

Doğan, bu kapsamda bir prim sisteminin oluşturulmasına yönelik hazırlıkların yapılacağını söyledi.

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SGK’da yeni dönem: Bakım sigortasından kimler yararlanacak? - Resim: 10

Doğan, söz konusu uygulamanın mevcut tamamlayıcı sağlık sigortası sistemine benzer şekilde kurgulanabileceğini belirtti.

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SGK’da yeni dönem: Bakım sigortasından kimler yararlanacak? - Resim: 11

Sağlık hizmetlerinde Sosyal Güvenlik Kurumu’nun karşılamadığı bazı giderler için tamamlayıcı sağlık sigortasından yararlanıldığını hatırlattı.

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SGK’da yeni dönem: Bakım sigortasından kimler yararlanacak? - Resim: 12

Doğan, benzer bir modelin bakım hizmetlerinde de uygulanabileceğini ifade etti.

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SGK’da yeni dönem: Bakım sigortasından kimler yararlanacak? - Resim: 13

Bu kapsamda çalışanların ilerleyen yaşlarında bakım hizmetlerinden yararlanabilmek için ek prim ödemesinin gündeme gelebileceğini söyledi.

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SGK’da yeni dönem: Bakım sigortasından kimler yararlanacak? - Resim: 14

Doğan, özel sigorta şirketleri üzerinden tamamlayıcı bakım sigortası yapılmasının da seçenekler arasında bulunabileceğini aktardı.

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SGK’da yeni dönem: Bakım sigortasından kimler yararlanacak? - Resim: 15

Doğan, sistemin yalnızca yaşlı nüfusla sınırlı olmayabileceğine de dikkat çekti.

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SGK’da yeni dönem: Bakım sigortasından kimler yararlanacak? - Resim: 16

Trafik veya iş kazaları sonucunda genç yaşta bakıma muhtaç hale gelen kişilerin de bu tür bir sigorta kapsamına alınabileceğini söyledi.

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SGK’da yeni dönem: Bakım sigortasından kimler yararlanacak? - Resim: 17

Devletin bakım hizmetlerine ilişkin tüm giderleri karşılamasının bütçe imkanları açısından mümkün olmayabileceğini ifade etti.

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SGK’da yeni dönem: Bakım sigortasından kimler yararlanacak? - Resim: 18

Doğan, yeni sistemle birlikte vatandaşlar açısından ilave bir prim veya maliyet oluşmasının gündeme gelebileceğini değerlendirdi.

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