Sosyal Güven­lik Kurumu’nun (SGK) yayımladı­ğı 2025 yılı mali ve­rileri, sosyal güven­lik sistemi açısından dikkat çekici bir tab­loyu gün yüzüne çıkarıyor.

SGK, 2025 yılını yaklaşık 35,7 milyar TL fazla ile kapatarak uzun yıllar süren kronik açık dönemini bitirdi. Kurum gelirleri, asgari ücret artışları, sigortalı sayısının 26 milyona ulaşması ve prim oranlarındaki 1 puanlık artış sayesinde yüzde 30'un üzerinde büyüdü.

SGK REFAHA, EMEKLİ SEFALETE ERDİ

Ancak büyümeye dair görünmeyen kara haberi SGK uzmanı Özgür Erdursun Dünya Gazetesi'ndeki köşe yazısında anlattı. Özgür Erdursun, bu mali başarının arkasındaki temel neden gelirlerin artması değil, giderlerin (emekli maaşlarının) baskılanması olduğunu söyledi. Erdursun, gelirlerin yüzde 30 arttığını belirtirken, emekli aylıklarındaki ortalama artışın ise yüzde 14–15 seviyesinde kaldığını söyledi.

Erdursun’un paylaştığı verilere göre; kurumun kasasında para birikmesini sağlarken, emeklinin pastadan aldığı payın yarı yarıya azaldığını gösteriyor.

Emeklilerin yüzde 90'ı 25 bin TL'nin altında maaş aldığının altını çizen Erdursun, Ortalama emekli aylığının 23-24 bin TL civarında olduğunu belirtti. Erdursun, ortalama bir emekli maaşının, 32 bin 365 TL olan açlık sınırının yaklaşık 10 bin TL altında kaldığının ve 105 bin 424 TL'lik yoksulluk sınırının dörtte biri seviyesine geldiğini yazdı.

Erdursun, tek bir çalışanın yaşam maliyeti (41.900 TL) bile ortalama emekli maaşının neredeyse iki katı olduğuna dikkat çekti.