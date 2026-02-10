Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK), Türkiye genelinde 21 ilde bulunan gayrimenkulleri satışa çıkardı. İhale portföyünde tahmini satış bedelleri 926 bin TL’den başlayıp 58 milyon 240 bin TL’ye kadar çıkıyor.

AÇIK ARTIRMA USULÜ İLE SATIŞA SUNULACAK

Patronlar Dünyası’nda yer alan habere göre; SGK tarafından yapılan açıklamada, gayrimenkul satış ihaleleri 02–13 Mart 2026 arasında yapılacak. SGK Elektronik Satış Portalı üzerinden açık artırma usulüyle ihaleler düzenlenecek.

İhalelere katılmak isteyen kişiler, e-Devlet Kapısı aracılığıyla portala giriş yaparak ihale dokümanlarını ücretsiz olarak inceleme yapacak.

21 ilde satışa sunulan taşınmazlar şu illerde olacak;

“Adıyaman, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kastamonu, Kocaeli, Kütahya, Samsun ve Tokat”

926 BİN TL’DEN BAŞLAYIP 58 MİLYON 240 BİN TL’YE KADAR ÇIKIYOR

İhalelelerde; arsa, konut, dükkan, iş yeri, ticari alan, sanayi alanı, tarla ve imarsız arazi gibi farklı niteliklerde çok sayıda gayrimenkul bulunuyor.

İhale portföyünde tahmini satış bedelleri 926 bin TL’den başlayıp 58 milyon 240 bin TL’ye kadar çıkıyor.

Daha düşük bütçeli yatırım seçeneklerinde ise sanayi depolama alanı niteliğindeki bazı arsaların 1 milyon TL’nin altında fiyatlarla satışa çıkarıldığı görüldü. Ankara’daki taşınmazların sayısı ise dikkat çekiyor.

İhaleye katılmak isteyenlerin, ilgili taşınmaz için belirlenen teminat bedelini yatırmaları şartı aranıyor. Teminat; nakit olarak yetkili bankalara yatırılabiliyor ya da süresiz kesin teminat mektubu şeklinde SGK birimlerine veriliyor.