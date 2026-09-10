Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), 2026 yılında değişen devlet katkısı oranı ve sistemdeki uygulamalarla yeniden gündeme geldi.
SGK uzmanından BES tavsiyesi: Devlet katkısında hakediş süresine dikkat
BES’te 2026 yılında devlet katkısı oranı yüzde 30’dan yüzde 20’ye indirildi. Sosyal Güvenlik Uzmanı Melis Elmen, BES’te kazancın yalnızca devlet katkısına değil, fon seçimi ve sistemde kalma süresine de bağlı olduğunu belirtti.Utku Beycan
Sosyal Güvenlik Uzmanı Melis Elmen, BES’in yalnızca devlet katkısı üzerinden değerlendirilmemesi gerektiğini belirterek, fon seçimi ve sistemde kalma süresinin de kazanç açısından önem taşıdığını söyledi.
Elmen, BES’in avantajlarının devlet katkısı, doğru fon tercihi ve uzun süre sistemde kalma gibi unsurların birlikte değerlendirilmesiyle ortaya çıktığını ifade etti.
Yanlış fon seçimi yapılması veya sistemden kısa sürede çıkılması halinde ise BES’in beklenildiği kadar cazip olmayabileceğini belirtti.
2026 yılında devlet katkısı oranının yüzde 30’dan yüzde 20’ye indirildiğini aktaran Elmen, "BES’e mesela 10 bin lira yatırdığınızda devlet katkısı hesabınıza 2 bin lira ekleniyor" dedi.
Elmen, 2026 yılında devlet katkısından azami şekilde yararlanabilmek için 396 bin 300 lira civarında katkı payı yatırılması gerektiğini ve alınabilecek azami devlet katkısının 79 bin lirayı geçmediğini söyledi.
Devlet katkısı hesabında görünen tutarın tamamının hemen alınamadığına dikkat çeken Elmen, sistemde geçirilen süreye göre farklı hakediş oranlarının uygulandığını belirtti.
Elmen, sistemde en az 3 yıl kalanların devlet katkısının yüzde 15’ine, 6 yıl kalanların yüzde 35’ine, 10 yıl kalanların ise yüzde 60’ına hak kazandığını ifade etti.
Devlet katkısının tamamının alınabilmesi için BES kapsamında emeklilik hakkının kazanılması gerektiğini belirten Elmen, bunun için en az 10 yıl sistemde kalınması ve 56 yaşın doldurulması gerektiğini söyledi.
Vefat ve maluliyet durumlarında ise yüzde 100 hakedişin mümkün olduğunu kaydetti.
Devlet katkısındaki hakediş uygulamasını örnekle anlatan Elmen, hesapta zaman içerisinde 100 bin lira devlet katkısı biriktiği varsayıldığında, dördüncü yılda sistemden ayrılan kişinin bu tutarın tamamını alamayacağını belirtti.
Elmen, 10 yılın tamamlanması halinde ise devlet katkısının yüzde 60’ına hak kazanıldığını ifade etti.
BES’in doğrudan faiz veren bir sistem gibi değerlendirilmemesi gerektiğini belirten Elmen, birikimlerin emeklilik yatırım fonlarında değerlendirildiğini ve fonların performanslarının birbirinden önemli ölçüde farklılaşabildiğini söyledi.
Elmen, “BES aslında kendi başına faiz veren bir sistem değil. Paranızı emeklilik yatırım fonlarında değerlendirmeniz gerekiyor ve bu fonların performansı birbirinden ciddi şekilde farklılaşabiliyor" ifadelerini kullandı.
Katılımcıların fon dağılımını yılda 12 kez değiştirebildiğini belirten Elmen, bu nedenle BES’in kazandırıp kazandırmadığı değerlendirilirken hangi fonda bulunulduğunun da dikkate alınması gerektiğini dile getirdi.