Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Yeniçağ Özel SGK uzmanından BES tavsiyesi: Devlet katkısında hakediş süresine dikkat

SGK uzmanından BES tavsiyesi: Devlet katkısında hakediş süresine dikkat

BES’te 2026 yılında devlet katkısı oranı yüzde 30’dan yüzde 20’ye indirildi. Sosyal Güvenlik Uzmanı Melis Elmen, BES’te kazancın yalnızca devlet katkısına değil, fon seçimi ve sistemde kalma süresine de bağlı olduğunu belirtti.

Utku Beycan Utku Beycan
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SGK uzmanından BES tavsiyesi: Devlet katkısında hakediş süresine dikkat - Resim: 1

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), 2026 yılında değişen devlet katkısı oranı ve sistemdeki uygulamalarla yeniden gündeme geldi.

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SGK uzmanından BES tavsiyesi: Devlet katkısında hakediş süresine dikkat - Resim: 2

Sosyal Güvenlik Uzmanı Melis Elmen, BES’in yalnızca devlet katkısı üzerinden değerlendirilmemesi gerektiğini belirterek, fon seçimi ve sistemde kalma süresinin de kazanç açısından önem taşıdığını söyledi.

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SGK uzmanından BES tavsiyesi: Devlet katkısında hakediş süresine dikkat - Resim: 3

Elmen, BES’in avantajlarının devlet katkısı, doğru fon tercihi ve uzun süre sistemde kalma gibi unsurların birlikte değerlendirilmesiyle ortaya çıktığını ifade etti.

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SGK uzmanından BES tavsiyesi: Devlet katkısında hakediş süresine dikkat - Resim: 4

Yanlış fon seçimi yapılması veya sistemden kısa sürede çıkılması halinde ise BES’in beklenildiği kadar cazip olmayabileceğini belirtti.

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SGK uzmanından BES tavsiyesi: Devlet katkısında hakediş süresine dikkat - Resim: 5

2026 yılında devlet katkısı oranının yüzde 30’dan yüzde 20’ye indirildiğini aktaran Elmen, "BES’e mesela 10 bin lira yatırdığınızda devlet katkısı hesabınıza 2 bin lira ekleniyor" dedi.

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SGK uzmanından BES tavsiyesi: Devlet katkısında hakediş süresine dikkat - Resim: 6

Elmen, 2026 yılında devlet katkısından azami şekilde yararlanabilmek için 396 bin 300 lira civarında katkı payı yatırılması gerektiğini ve alınabilecek azami devlet katkısının 79 bin lirayı geçmediğini söyledi.

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SGK uzmanından BES tavsiyesi: Devlet katkısında hakediş süresine dikkat - Resim: 7

Devlet katkısı hesabında görünen tutarın tamamının hemen alınamadığına dikkat çeken Elmen, sistemde geçirilen süreye göre farklı hakediş oranlarının uygulandığını belirtti.

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SGK uzmanından BES tavsiyesi: Devlet katkısında hakediş süresine dikkat - Resim: 8

Elmen, sistemde en az 3 yıl kalanların devlet katkısının yüzde 15’ine, 6 yıl kalanların yüzde 35’ine, 10 yıl kalanların ise yüzde 60’ına hak kazandığını ifade etti.

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SGK uzmanından BES tavsiyesi: Devlet katkısında hakediş süresine dikkat - Resim: 9

Devlet katkısının tamamının alınabilmesi için BES kapsamında emeklilik hakkının kazanılması gerektiğini belirten Elmen, bunun için en az 10 yıl sistemde kalınması ve 56 yaşın doldurulması gerektiğini söyledi.

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SGK uzmanından BES tavsiyesi: Devlet katkısında hakediş süresine dikkat - Resim: 10

Vefat ve maluliyet durumlarında ise yüzde 100 hakedişin mümkün olduğunu kaydetti.

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SGK uzmanından BES tavsiyesi: Devlet katkısında hakediş süresine dikkat - Resim: 11

Devlet katkısındaki hakediş uygulamasını örnekle anlatan Elmen, hesapta zaman içerisinde 100 bin lira devlet katkısı biriktiği varsayıldığında, dördüncü yılda sistemden ayrılan kişinin bu tutarın tamamını alamayacağını belirtti.

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SGK uzmanından BES tavsiyesi: Devlet katkısında hakediş süresine dikkat - Resim: 12

Elmen, 10 yılın tamamlanması halinde ise devlet katkısının yüzde 60’ına hak kazanıldığını ifade etti.

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SGK uzmanından BES tavsiyesi: Devlet katkısında hakediş süresine dikkat - Resim: 13

BES’in doğrudan faiz veren bir sistem gibi değerlendirilmemesi gerektiğini belirten Elmen, birikimlerin emeklilik yatırım fonlarında değerlendirildiğini ve fonların performanslarının birbirinden önemli ölçüde farklılaşabildiğini söyledi.

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SGK uzmanından BES tavsiyesi: Devlet katkısında hakediş süresine dikkat - Resim: 14

Elmen, “BES aslında kendi başına faiz veren bir sistem değil. Paranızı emeklilik yatırım fonlarında değerlendirmeniz gerekiyor ve bu fonların performansı birbirinden ciddi şekilde farklılaşabiliyor" ifadelerini kullandı.

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SGK uzmanından BES tavsiyesi: Devlet katkısında hakediş süresine dikkat - Resim: 15

Katılımcıların fon dağılımını yılda 12 kez değiştirebildiğini belirten Elmen, bu nedenle BES’in kazandırıp kazandırmadığı değerlendirilirken hangi fonda bulunulduğunun da dikkate alınması gerektiğini dile getirdi.

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