Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi SGK uzmanı primle çalışanları uyardı: Tazminatınızı etkileyebilir

SGK uzmanı primle çalışanları uyardı: Tazminatınızı etkileyebilir

SGK Uzmanı Melis Elmen, primle çalışanların kıdem tazminatı hesabında yalnızca çıplak ücretin dikkate alınmaması gerektiğini belirtti. Elmen, düzenli alınan primlerin kayda geçirilmesinin ileride yaşanabilecek hukuki süreçlerde önem taşıyabileceğini söyledi.

Kaynak: Haber Merkezi
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SGK uzmanı primle çalışanları uyardı: Tazminatınızı etkileyebilir - Resim: 1

SGK Uzmanı Melis Elmen, Radyo Sputnik'te yayınlanan Çalışma Hayatım programında prim usulü çalışanların kıdem tazminatı açısından dikkat etmesi gereken noktaları değerlendirdi.

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SGK uzmanı primle çalışanları uyardı: Tazminatınızı etkileyebilir - Resim: 2

Çalışanın kıdem tazminatının hesaplanmasında yalnızca son ay aldığı prime bakılmasının doğru olmayacağını belirtti.

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SGK uzmanı primle çalışanları uyardı: Tazminatınızı etkileyebilir - Resim: 3

Elmen, “Çalışanın son ayına bakarak hesaplama yapmak adil olmaz, mantıklı da olmaz. Çünkü çalışanın son ay primi farklı olabilir.” dedi.

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SGK uzmanı primle çalışanları uyardı: Tazminatınızı etkileyebilir - Resim: 4

Primli çalışanların aldıkları ödemeleri düzenli olarak kaydetmelerinin önemli olduğunu vurguladı.

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SGK uzmanı primle çalışanları uyardı: Tazminatınızı etkileyebilir - Resim: 5

Elmen, değişken primlerin kıdem tazminatına dahil edilip edilmediğinin değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

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SGK uzmanı primle çalışanları uyardı: Tazminatınızı etkileyebilir - Resim: 6

Prim sisteminin farklı sektörlerde yaygın olarak kullanıldığını belirtti.

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SGK uzmanı primle çalışanları uyardı: Tazminatınızı etkileyebilir - Resim: 7

Bazı aylarda prim ödenmemesinin tek başına bu ödemelerin kıdem tazminatı hesabı dışında bırakılması anlamına gelmediğini söyledi.

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SGK uzmanı primle çalışanları uyardı: Tazminatınızı etkileyebilir - Resim: 8

Kıdem tazminatı hesaplanırken çalışanın bordrosunda yer alan çıplak ücretle sınırlı kalınmaması gerektiğini kaydetti.

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SGK uzmanı primle çalışanları uyardı: Tazminatınızı etkileyebilir - Resim: 9

Elmen, çalışana sağlanan yemek, yol ve prim gibi ödemelerin niteliğinin de incelenmesi gerektiğini belirtti.

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SGK uzmanı primle çalışanları uyardı: Tazminatınızı etkileyebilir - Resim: 10

Düzenli şekilde yapılan ödemelerin kıdem tazminatı hesabında dikkate alınabileceği ifade edildi.

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SGK uzmanı primle çalışanları uyardı: Tazminatınızı etkileyebilir - Resim: 11

Çalışanlara aldıkları primleri kayıt altında tutmalarını öneren Elmen, bu kayıtların ileride ortaya çıkabilecek bir dava sürecinde kullanılabileceğini söyledi.

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SGK uzmanı primle çalışanları uyardı: Tazminatınızı etkileyebilir - Resim: 12

Satış hedeflerine bağlı olarak verilen primlerin her ay aynı miktarda olmayabileceğini de anlattı.

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SGK uzmanı primle çalışanları uyardı: Tazminatınızı etkileyebilir - Resim: 13

Elmen, performansa dayalı primlerdeki değişkenliğin ödemelerin düzenli olmadığı anlamına gelmediğini belirtti.

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SGK uzmanı primle çalışanları uyardı: Tazminatınızı etkileyebilir - Resim: 14

Uzun süreli performansa bağlı olarak prim alan bir çalışanın bazı aylarda farklı miktarlarda prim almasının, bu ödemelerin tek başına kıdem tazminatı kapsamı dışında değerlendirilmesi için yeterli olmadığını ifade etti.

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