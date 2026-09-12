SGK Uzmanı Melis Elmen, Radyo Sputnik'te yayınlanan Çalışma Hayatım programında prim usulü çalışanların kıdem tazminatı açısından dikkat etmesi gereken noktaları değerlendirdi.
SGK uzmanı primle çalışanları uyardı: Tazminatınızı etkileyebilir
SGK Uzmanı Melis Elmen, primle çalışanların kıdem tazminatı hesabında yalnızca çıplak ücretin dikkate alınmaması gerektiğini belirtti. Elmen, düzenli alınan primlerin kayda geçirilmesinin ileride yaşanabilecek hukuki süreçlerde önem taşıyabileceğini söyledi.Kaynak: Haber Merkezi
Çalışanın kıdem tazminatının hesaplanmasında yalnızca son ay aldığı prime bakılmasının doğru olmayacağını belirtti.
Elmen, “Çalışanın son ayına bakarak hesaplama yapmak adil olmaz, mantıklı da olmaz. Çünkü çalışanın son ay primi farklı olabilir.” dedi.
Primli çalışanların aldıkları ödemeleri düzenli olarak kaydetmelerinin önemli olduğunu vurguladı.
Elmen, değişken primlerin kıdem tazminatına dahil edilip edilmediğinin değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.
Prim sisteminin farklı sektörlerde yaygın olarak kullanıldığını belirtti.
Bazı aylarda prim ödenmemesinin tek başına bu ödemelerin kıdem tazminatı hesabı dışında bırakılması anlamına gelmediğini söyledi.
Kıdem tazminatı hesaplanırken çalışanın bordrosunda yer alan çıplak ücretle sınırlı kalınmaması gerektiğini kaydetti.
Elmen, çalışana sağlanan yemek, yol ve prim gibi ödemelerin niteliğinin de incelenmesi gerektiğini belirtti.
Düzenli şekilde yapılan ödemelerin kıdem tazminatı hesabında dikkate alınabileceği ifade edildi.
Çalışanlara aldıkları primleri kayıt altında tutmalarını öneren Elmen, bu kayıtların ileride ortaya çıkabilecek bir dava sürecinde kullanılabileceğini söyledi.
Satış hedeflerine bağlı olarak verilen primlerin her ay aynı miktarda olmayabileceğini de anlattı.
Elmen, performansa dayalı primlerdeki değişkenliğin ödemelerin düzenli olmadığı anlamına gelmediğini belirtti.
Uzun süreli performansa bağlı olarak prim alan bir çalışanın bazı aylarda farklı miktarlarda prim almasının, bu ödemelerin tek başına kıdem tazminatı kapsamı dışında değerlendirilmesi için yeterli olmadığını ifade etti.