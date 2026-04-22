Özgür Erdursun, Bakan Şimşek'in EYT kanuna ilişkin "EYT hayata geçirilmiş 3 milyon civarı vatandaşımız 37 38 40 yaşlardan erken emekli olmuşlar. Oldular, daha da olacaklar. EYT kanunu bu." sözlerine yanıt verdi.

Bakan'ın açıklamalarının ekonomiye dair ciddi soru işaretleri barındırdığını ifade eden Erdursun, "Kamuoyunun güveni, doğru bilgiyle sağlanır." dedi.

Bakan'ın EYT'ye ilişkin sözlerini sosyal medya hesabından tekrar paylaşan SGK uzmanı şu ifadelerle Şimşek'i eleştirdi:

"EYT KONUSUNDA YAPTIĞI AÇIKLAMALAR GERÇEKLERLE ÖRTÜŞMÜYOR"

Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek’in EYT konusunda yaptığı açıklamaların gerçeklerle örtüşmediği ortada. Bu kadar somut bir konuda bile bu kadar hatalı değerlendirme yapılabiliyorsa, ekonomi programı ve çözüm önerileriyle ilgili yapılan diğer açıklamaları da aynı süzgeçten geçirmek gerekir. Kamuoyunun güveni, doğru bilgiyle sağlanır. EYT hakkında yapılan hatalı açıklamalar, ekonomik değerlendirmelerin geneline dair ciddi soru işaretleri doğuruyor.