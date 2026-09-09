Yeniçağ Gazetesi
09 Eylül 2026 Çarşamba
İstanbul 22°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Ekonomi SGK uzmanı Özgür Erdursun tarih vererek uyardı: Maaşlar 10 bin TL eridi

SGK uzmanı Özgür Erdursun tarih vererek uyardı: Maaşlar 10 bin TL eridi

Mevcut tabloyu "Kriz değil, buhran" olarak nitelendiren Erdursun, 1 Ekim 2008'den sonra memur olanların emekli maaşında yaşanan 10 bin TL'lik devasa kayba dikkat çekti.

Gülsüm Hülya Sundu Gülsüm Hülya Sundu
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
SGK uzmanı Özgür Erdursun tarih vererek uyardı: Maaşlar 10 bin TL eridi - Resim: 1

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, Orta Vadeli Program'dan (OVP) çıkarılan Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) ve kıdem tazminatı tehlikesinin perde arkasını anlattı.

1 15
SGK uzmanı Özgür Erdursun tarih vererek uyardı: Maaşlar 10 bin TL eridi - Resim: 2

Yaşanan tabloyu "kriz değil, buhran" olarak nitelendiren Erdursun, memur emekli maaşlarındaki 1 Ekim 2008 ayrımına dikkat çekerek milyonları uyardı.

2 15
SGK uzmanı Özgür Erdursun tarih vererek uyardı: Maaşlar 10 bin TL eridi - Resim: 3

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, katıldığı Halk TV canlı yayınında ekonomi ve çalışma hayatına dair gündem yaratacak açıklamalarda bulundu. Hükümetin yeni Orta Vadeli Program (OVP) hedefleri, emekli maaşlarındaki sistem adaletsizlikleri ve ufuktaki seçim ihtimali üzerine konuşan Erdursun, ekonomi yönetiminin rafa kaldırmak zorunda kaldığı planları deşifre etti.

3 15
SGK uzmanı Özgür Erdursun tarih vererek uyardı: Maaşlar 10 bin TL eridi - Resim: 4

Yeni OVP'de yer almayan Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nin (TES) aslında çalışanların kıdem tazminatına yönelik büyük bir operasyon barındırdığını vurgulayan Erdursun, sendikaların ve basının konuyu güçlü şekilde gündeme taşımasıyla iktidarın geri adım attığını belirtti.

4 15
SGK uzmanı Özgür Erdursun tarih vererek uyardı: Maaşlar 10 bin TL eridi - Resim: 5

Hükümetin asıl amacının BES'i kaldırıp TES'i getirmek ve buraya zorunlu prim transferi yapmak olduğunu söyleyen Erdursun, planlanan sistemde kıdem tazminatının yarı yarıya düşürülerek aradaki farkın devasa bir fon oluşturmak için bu sisteme aktarılmasının hedeflendiğini aktardı.

5 15
SGK uzmanı Özgür Erdursun tarih vererek uyardı: Maaşlar 10 bin TL eridi - Resim: 6

Uzman isim, çalışanın elindeki küçük bir kıdem tazminatı hakkına el konulmak istendiğini, ancak yaklaşan seçimlerin ayak sesleri ve oluşan tepkiler nedeniyle ekonomi yönetiminin bunu hayata geçiremediğini dile getirdi.

6 15
SGK uzmanı Özgür Erdursun tarih vererek uyardı: Maaşlar 10 bin TL eridi - Resim: 7

Mevcut ekonomik duruma yönelik sert eleştiriler getiren uzman isim, yaşananların kısa vadeli bir dalgalanma olmadığını belirterek durumu bir buhran olarak tanımladı.

7 15
SGK uzmanı Özgür Erdursun tarih vererek uyardı: Maaşlar 10 bin TL eridi - Resim: 8

Hükümetin enflasyon karşısında eriyen alım gücünü telafi etmek yerine, ek vergilerle vatandaşın cebini hedeflediğini savunan Erdursun, şu anda buzdağının sadece görünen kısmının konuşulduğunu ifade etti.

8 15
SGK uzmanı Özgür Erdursun tarih vererek uyardı: Maaşlar 10 bin TL eridi - Resim: 9

Erdursun, “Beyaz yakalılar, mavi yakalılar, memurlar ve emekliler için asıl hissedilecek büyük darbe, seçimden sonra yüzleşilecek o devasa alt kısımda gizli bulunuyor” dedi.

9 15
SGK uzmanı Özgür Erdursun tarih vererek uyardı: Maaşlar 10 bin TL eridi - Resim: 10

Ekonomik darboğazın siyasi takvimi de hızlandırdığını belirten Erdursun, Türkiye'nin adım adım seçime gittiğini ifade etti.

10 15
SGK uzmanı Özgür Erdursun tarih vererek uyardı: Maaşlar 10 bin TL eridi - Resim: 11

2027'nin sonu veya 2028'in başında kurulacak olası bir sandık nedeniyle, 2027 Ocak ayından itibaren çalışma hayatı, maaşlar ve sosyal güvenlik konularının halkın cebini doğrudan ilgilendirmesi sebebiyle siyasetin ana gündemi olacağının altını çizdi.

11 15
SGK uzmanı Özgür Erdursun tarih vererek uyardı: Maaşlar 10 bin TL eridi - Resim: 12

Kamuoyunda konuşulan "en düşük memur emekli aylığı 33.734 TL olacak" şeklindeki beklentilerin eksik bilgiye dayandığını belirten Erdursun, sistemdeki büyük maaş uçurumuna da açıklık getirdi.

12 15
SGK uzmanı Özgür Erdursun tarih vererek uyardı: Maaşlar 10 bin TL eridi - Resim: 13

İlk defa 1 Ekim 2008 tarihinden önce memur olanların en düşük emekli aylığının yaklaşık 33.734 TL seviyesinde hesaplandığını aktaran uzman isim, bu tarihten sonraki girişliler için tablonun çok daha karanlık olduğunu vurguladı.

13 15
SGK uzmanı Özgür Erdursun tarih vererek uyardı: Maaşlar 10 bin TL eridi - Resim: 14

Erdursun'un açıklamalarına göre, geçmişte 90'lı yıllara dayanan SSK veya Bağ-Kur girişi olsa, hatta EYT hakkı bulunsa dahi, 1 Ekim 2008'den sonra ilk defa devlet memuru statüsüne geçen bir vatandaşın şu anki en düşük emekli aylığı yalnızca 23.552 TL'de kalıyor.

14 15
SGK uzmanı Özgür Erdursun tarih vererek uyardı: Maaşlar 10 bin TL eridi - Resim: 15

Uzun süre çalışıp fazla prim ödeyenlerin, düşen aylık bağlama oranları (ABO) nedeniyle sistem tarafından cezalandırıldığını belirten Erdursun, bu adaletsizliğin giderilmesi gerektiğini ifade etti.

15 15
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro