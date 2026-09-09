Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, Orta Vadeli Program'dan (OVP) çıkarılan Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) ve kıdem tazminatı tehlikesinin perde arkasını anlattı.
SGK uzmanı Özgür Erdursun tarih vererek uyardı: Maaşlar 10 bin TL eridi
Mevcut tabloyu "Kriz değil, buhran" olarak nitelendiren Erdursun, 1 Ekim 2008'den sonra memur olanların emekli maaşında yaşanan 10 bin TL'lik devasa kayba dikkat çekti.Gülsüm Hülya Sundu
Yaşanan tabloyu "kriz değil, buhran" olarak nitelendiren Erdursun, memur emekli maaşlarındaki 1 Ekim 2008 ayrımına dikkat çekerek milyonları uyardı.
SGK Uzmanı Özgür Erdursun, katıldığı Halk TV canlı yayınında ekonomi ve çalışma hayatına dair gündem yaratacak açıklamalarda bulundu. Hükümetin yeni Orta Vadeli Program (OVP) hedefleri, emekli maaşlarındaki sistem adaletsizlikleri ve ufuktaki seçim ihtimali üzerine konuşan Erdursun, ekonomi yönetiminin rafa kaldırmak zorunda kaldığı planları deşifre etti.
Yeni OVP'de yer almayan Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nin (TES) aslında çalışanların kıdem tazminatına yönelik büyük bir operasyon barındırdığını vurgulayan Erdursun, sendikaların ve basının konuyu güçlü şekilde gündeme taşımasıyla iktidarın geri adım attığını belirtti.
Hükümetin asıl amacının BES'i kaldırıp TES'i getirmek ve buraya zorunlu prim transferi yapmak olduğunu söyleyen Erdursun, planlanan sistemde kıdem tazminatının yarı yarıya düşürülerek aradaki farkın devasa bir fon oluşturmak için bu sisteme aktarılmasının hedeflendiğini aktardı.
Uzman isim, çalışanın elindeki küçük bir kıdem tazminatı hakkına el konulmak istendiğini, ancak yaklaşan seçimlerin ayak sesleri ve oluşan tepkiler nedeniyle ekonomi yönetiminin bunu hayata geçiremediğini dile getirdi.
Mevcut ekonomik duruma yönelik sert eleştiriler getiren uzman isim, yaşananların kısa vadeli bir dalgalanma olmadığını belirterek durumu bir buhran olarak tanımladı.
Hükümetin enflasyon karşısında eriyen alım gücünü telafi etmek yerine, ek vergilerle vatandaşın cebini hedeflediğini savunan Erdursun, şu anda buzdağının sadece görünen kısmının konuşulduğunu ifade etti.
Erdursun, “Beyaz yakalılar, mavi yakalılar, memurlar ve emekliler için asıl hissedilecek büyük darbe, seçimden sonra yüzleşilecek o devasa alt kısımda gizli bulunuyor” dedi.
Ekonomik darboğazın siyasi takvimi de hızlandırdığını belirten Erdursun, Türkiye'nin adım adım seçime gittiğini ifade etti.
2027'nin sonu veya 2028'in başında kurulacak olası bir sandık nedeniyle, 2027 Ocak ayından itibaren çalışma hayatı, maaşlar ve sosyal güvenlik konularının halkın cebini doğrudan ilgilendirmesi sebebiyle siyasetin ana gündemi olacağının altını çizdi.
Kamuoyunda konuşulan "en düşük memur emekli aylığı 33.734 TL olacak" şeklindeki beklentilerin eksik bilgiye dayandığını belirten Erdursun, sistemdeki büyük maaş uçurumuna da açıklık getirdi.
İlk defa 1 Ekim 2008 tarihinden önce memur olanların en düşük emekli aylığının yaklaşık 33.734 TL seviyesinde hesaplandığını aktaran uzman isim, bu tarihten sonraki girişliler için tablonun çok daha karanlık olduğunu vurguladı.
Erdursun'un açıklamalarına göre, geçmişte 90'lı yıllara dayanan SSK veya Bağ-Kur girişi olsa, hatta EYT hakkı bulunsa dahi, 1 Ekim 2008'den sonra ilk defa devlet memuru statüsüne geçen bir vatandaşın şu anki en düşük emekli aylığı yalnızca 23.552 TL'de kalıyor.
Uzun süre çalışıp fazla prim ödeyenlerin, düşen aylık bağlama oranları (ABO) nedeniyle sistem tarafından cezalandırıldığını belirten Erdursun, bu adaletsizliğin giderilmesi gerektiğini ifade etti.