SGK uzmanı Özgür Erdursun tarih vererek uyardı: Maaşlar 10 bin TL eridi

Erdursun'un açıklamalarına göre, geçmişte 90'lı yıllara dayanan SSK veya Bağ-Kur girişi olsa, hatta EYT hakkı bulunsa dahi, 1 Ekim 2008'den sonra ilk defa devlet memuru statüsüne geçen bir vatandaşın şu anki en düşük emekli aylığı yalnızca 23.552 TL'de kalıyor.