Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi SGK Uzmanı Özgür Erdursun tarih verdi: Emekli ve asgari ücrete ek zam verilecek

SGK Uzmanı Özgür Erdursun tarih verdi: Emekli ve asgari ücrete ek zam verilecek

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, katıldığı yayında Mehmet Şimşek’in son açıklamalarının ardından emekli ve asgari ücret zam oranlarına dair kritik değerlendirmelerde bulundu.

Hava Demir Hava Demir
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SGK Uzmanı Özgür Erdursun tarih verdi: Emekli ve asgari ücrete ek zam verilecek - Resim: 1

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in son açıklamaları çerçevesinde emekli maaşları ve asgari ücrete yapılacak zam oranlarını analiz etti.

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SGK Uzmanı Özgür Erdursun tarih verdi: Emekli ve asgari ücrete ek zam verilecek - Resim: 2

Ekonomi yönetiminin mevcut söylemlerinin net bir tablo çizdiğini ifade eden Erdursun, önümüzdeki Ocak ayında enflasyon farkı dışında ek bir refah payı, intibak düzenlemesi veya seyyanen artış yapılmayacağını söyledi.

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SGK Uzmanı Özgür Erdursun tarih verdi: Emekli ve asgari ücrete ek zam verilecek - Resim: 3

Yıl sonu enflasyonunun yüzde 29 seviyesinde gerçekleşmesi halinde, ilk altı ayda alınan yüzde 17,76’lık farkın düşüleceğini hatırlatan Erdursun, TÜİK verileri doğrultusunda maaşlara yansıyacak muhtemel net oranları şu şekilde sıraladı:

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SGK Uzmanı Özgür Erdursun tarih verdi: Emekli ve asgari ücrete ek zam verilecek - Resim: 4

SSK- BAĞ-KUR EMEKLİLERİ

Yaklaşık yüzde 9,5 oranında enflasyon farkı,

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ

Yaklaşık yüzde 7,5 oranında enflasyon farkı.

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SGK Uzmanı Özgür Erdursun tarih verdi: Emekli ve asgari ücrete ek zam verilecek - Resim: 5

Kamuoyunda dile getirilen yüzde 50’lik asgari ücret artışı beklentilerine ve tahminlerine katılmadığını belirten Erdursun, yapılan ekonomi açıklamalarının farklı bir tabloya işaret ettiğini söyledi.

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SGK Uzmanı Özgür Erdursun tarih verdi: Emekli ve asgari ücrete ek zam verilecek - Resim: 6

Erdursun, asgari ücrete yapılacak zam oranının yüzde 20 ile yüzde 25 arasında sınırlı kalacağını öngördü.

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SGK Uzmanı Özgür Erdursun tarih verdi: Emekli ve asgari ücrete ek zam verilecek - Resim: 7

‘EK İYİLEŞTİRME SEÇİM ÖNCESİNE KALIR, SONRASINDA GERİ ALINIR’

Hükümetin seçim döneminde de mevcut ekonomi programını aynen sürdüreceği yönündeki beyanlarını gerçekçi bulmadığını dile getiren SGK Uzmanı Erdursun, süreçle ilgili şu iddiada bulundu:

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SGK Uzmanı Özgür Erdursun tarih verdi: Emekli ve asgari ücrete ek zam verilecek - Resim: 8

"Seçime yakın bir tarihte anket sonuçlarına göre emeklilere zorunlu olarak bir miktar iyileştirme yapılacaktır. ''

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SGK Uzmanı Özgür Erdursun tarih verdi: Emekli ve asgari ücrete ek zam verilecek - Resim: 9

''Ancak seçim öncesinde verilen bu sınırlı destek, seçim sonrasında daha ağır ekonomik yüklerle vatandaşlardan geri alınır."

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SGK Uzmanı Özgür Erdursun tarih verdi: Emekli ve asgari ücrete ek zam verilecek - Resim: 10
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