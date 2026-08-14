Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi SGK uzmanı Özgür Erdursun nokta atışı bilmişti: Emekli Ocak maaş zammını açıkladı

SGK uzmanı Özgür Erdursun nokta atışı bilmişti: Emekli Ocak maaş zammını açıkladı

SGK uzmanı Özgür Erdursun, Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon hedefini yüzde 28 olarak belirlemesine dair Ocak emekli maaş zammını açıkladı. Erdursun net rakamlar verdi.

Gülsüm Hülya Sundu Gülsüm Hülya Sundu
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SGK uzmanı Özgür Erdursun nokta atışı bilmişti: Emekli Ocak maaş zammını açıkladı - Resim: 1

Açlık sınırının 35 bin TL’yi aştığı ortamda geçim derdin olan emeklilere bu Temmuz ayında yüzde 17,76 oranındaki zam oranı yapılmıştı.

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SGK uzmanı Özgür Erdursun nokta atışı bilmişti: Emekli Ocak maaş zammını açıkladı - Resim: 2

Ancak yapılan zamla 23 bin 532 TL’ye gelen en düşük emekli maaşı açlık sınırına derman olamadı.

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SGK uzmanı Özgür Erdursun nokta atışı bilmişti: Emekli Ocak maaş zammını açıkladı - Resim: 3

TÜİK verilerine göre yılın ilk 6 ayında (Ocak-Haziran) enflasyon farkı yüzde 17.76 olarak kayıtlara geçti. Gözler şimdi yılın ikinci yarısına, yani Temmuz-Aralık dönemine çevrilmiş durumda.

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SGK uzmanı Özgür Erdursun nokta atışı bilmişti: Emekli Ocak maaş zammını açıkladı - Resim: 4

Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon hedefini yüzde 28 olarak belirlemesi, milyonlarca SSK, Bağ-Kur emeklisi ve memur için Ocak ayında yapılacak zam oranlarını şimdiden ortaya çıkartıyor.

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SGK uzmanı Özgür Erdursun nokta atışı bilmişti: Emekli Ocak maaş zammını açıkladı - Resim: 5

SGK uzmanı Özgür Erdursun emekli ve memurun Ocak maaş zammına dair net konuştu.

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SGK uzmanı Özgür Erdursun nokta atışı bilmişti: Emekli Ocak maaş zammını açıkladı - Resim: 6

Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon hedefini yüzde 28 olarak ortaya çıkmasının ardından en düşük emekli maaşı ve memur emekli maaşı için rakam verdi.

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SGK uzmanı Özgür Erdursun nokta atışı bilmişti: Emekli Ocak maaş zammını açıkladı - Resim: 7

Hedef enflasyon gerçekleşenin 2 katı olduğuna değinen Erdursun, şu ifadeleri kullandı:

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SGK uzmanı Özgür Erdursun nokta atışı bilmişti: Emekli Ocak maaş zammını açıkladı - Resim: 8

“Kağıt üstünde yapılan ile gerçekleşen çok farklı oluyor. Halkın gerçeği ile hükümetin gerçeği bir birini tutmuyor. Yüzde 16 hedeften yüzde 28’e çıkarttılar.”

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SGK uzmanı Özgür Erdursun nokta atışı bilmişti: Emekli Ocak maaş zammını açıkladı - Resim: 9

Merkez Bankası’nın verileriyle SSK ve Bağ-Kur’lular için yüzde 9- 9,5 rakam ortaya çıkacağını ifade eden Erdursun, “Memur emeklilerinde ise yüzde 7 ila 7,5 olarak zam farkı bu verilerle olmuş olacak” ifadelerini kullandı.

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SGK uzmanı Özgür Erdursun nokta atışı bilmişti: Emekli Ocak maaş zammını açıkladı - Resim: 10

SSK ve Bağ-Kurluların 23 bin 552 TL olan en düşük emekli maaşı yüzde 9 bir artış ile 25 bin 671 TL gelirken, yüzde 9,5 olarak gerçekleşirse 25 bin 789 TL olarak karşımıza çıkacak.

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SGK uzmanı Özgür Erdursun nokta atışı bilmişti: Emekli Ocak maaş zammını açıkladı - Resim: 11

En düşük memur emekli maaşı ise yüzde 7 civarında bir rakam ile 31 bin 527 TL olan maaş 33 bin 733 TL’ye gelmiş olacak. Yüzde 7,5 olarak zam gerçekleşirse 33 bin 891 TL’ye gelecek.

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SGK uzmanı Özgür Erdursun nokta atışı bilmişti: Emekli Ocak maaş zammını açıkladı - Resim: 12

Net maaşlar 5 aylık enflasyon verinin gelmesiyle tam anlamında belli olacak.

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