Ocak 2026’da SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 12,19, memur ve memur emeklileri ise yüzde 18,60 oranında ek zam artışını cebe koymuştu. Ancak yapılan artış en düşük emekli maaşına çare olamadı. Bu noktada en düşük emekli aylığına 18,4 oranında zam gerçekleşerek 20 bin TL’ye çıkarıldı.
SGK uzmanı Özgür Erdursun ifşa etti: Faiz 1 emekli 0
En düşük emekli aylığının 20 bin TL olduğu Türkiye’de, hayat pahalılığı emeklinin belini bükmeye devam ediyor. İkramiyelere "kaynak yetersizliği" gerekçesiyle zam yapılmazken, SGK Uzmanı Özgür Erdursun bütçedeki acı gerçeği ifşa etti.Derleyen: Züleyha Öncü
Yapılan zam oranı ne emekliyi ne memuru memnun etti. Açlık sınırı şimdiden 35 bin TL sınırına dayandığı ortamda hayat pahalılığı emeklinin cebini bağlıyor. Öyle ki emeklilerin ikramiyelerine bile ‘bütçede kaynak yok’ denilerek zam yapılmamıştı.
Sosyal Güvenlik Müşaviri Özgür Erdursun, düşük emekli maaşları ve ikramiyelerde sıkça dile getirilen "bütçede kaynak yok" argümanını resmi verilerle masaya yatırdı. Bütçe kalemlerini karşılaştıran Erdursun, asıl sorunun kaynak yetersizliği değil, bütçedeki "tercih ve öncelikler" olduğunu savundu.
Erdursun’un paylaştığı 2025 ve 2026 yıllarının ilk çeyreğine ait bütçe giderleri, emekli ödemeleri ile faiz giderleri arasındaki uçurumu gözler önüne serdi.
Özgür Erdursun’un paylaştığı verilere göre, bütçeden sosyal güvenlik kalemine ayrılan pay ile faiz ödemeleri arasındaki denge bir yıl içinde ciddi şekilde değişti. Erdursun verileri şu şekilde aktardı:
“2025 ilk 3 ay (bütçe giderleri):
• SGK (emekli aylıkları vb.): 413,5 milyar TL
• Faiz ödemeleri: 463,9 milyar TL
2026 ilk 3 ay (bütçe giderleri):
• Sosyal Güvenlik: 412,5 milyar TL
• Faiz ödemeleri: 876,1 milyar TL”
Rakamları yorumlayan Erdursun, sosyal güvenlik için yapılan harcamaların nominal olarak dahi gerilediğini, buna karşın faiz giderlerinin neredeyse iki katına çıktığını vurguladı. Emeklinin bütçe içindeki payının daraldığına dikkat çeken Erdursun, şu değerlendirmeyi yaptı:
"Emekli için yapılan harcama yerinde sayarken, faiz giderleri hızla artıyor. Bu da gösteriyor ki sorun para yokluğu değil, bütçede önceliklerin değişmesi."