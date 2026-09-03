SGK uzmanı Özgür Erdursun emekli ve memur Ocak maaş zammında bekleneni açıkladı

Kendi hesaplamalarının yıl sonu enflasyonunun yüzde 28,5 ile yüzde 29 civarında gerçekleşmesi yönünde olduğunu vurgulayan Erdursun, bu senaryonun gerçekleşmesi halinde SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yaklaşık yüzde 9,5, memur ve memur emeklilerine ise yaklaşık yüzde 7,5 oranında zam yansıyacağını ifade etti.