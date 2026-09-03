Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi SGK uzmanı Özgür Erdursun emekli ve memur Ocak maaş zammında bekleneni açıkladı

SGK uzmanı Özgür Erdursun emekli ve memur Ocak maaş zammında bekleneni açıkladı

SGK uzmanı Özgür Erdursun, bugünkü TÜİK verilerinin ardından sosyal medya hesabı üzerinden SSK, Bağ-Kur emeklileri ile memurların Ocak ayında alacağı zam oranlarınında beklenenleri tek tek hesapladı.

Gülsüm Hülya Sundu Gülsüm Hülya Sundu
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SGK uzmanı Özgür Erdursun emekli ve memur Ocak maaş zammında bekleneni açıkladı - Resim: 1

2026 yılının ikinci yarısına ilişkin enflasyon verileri şekillenmeye başlarken, SSK, Bağ-Kur emeklileri ile memurların Ocak ayında alacağı zam oranları da yavaş yavaş netleşiyor.

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SGK uzmanı Özgür Erdursun emekli ve memur Ocak maaş zammında bekleneni açıkladı - Resim: 2

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, X(eski adıyla Twitter)'de yıl sonu enflasyon beklentilerine göre ortaya çıkacak muhtemel zam tablosunu ve yeni en düşük emekli maaşı tahminini detaylarıyla paylaştı.

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SGK uzmanı Özgür Erdursun emekli ve memur Ocak maaş zammında bekleneni açıkladı - Resim: 3

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre enflasyon; temmuz ayında yüzde 1,78, ağustos ayında ise yüzde 1,84 olarak gerçekleşti.

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SGK uzmanı Özgür Erdursun emekli ve memur Ocak maaş zammında bekleneni açıkladı - Resim: 4

Önümüzdeki 4 aylık sürece dair tahminlerini paylaşan Erdursun, eylül ve ekim aylarında aylık enflasyonun yüzde 1,70 seviyelerinde, kasım ve aralık aylarında ise yüzde 0,80 civarında seyretmesini öngördüklerini belirtti.

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SGK uzmanı Özgür Erdursun emekli ve memur Ocak maaş zammında bekleneni açıkladı - Resim: 5

Bu projeksiyona göre, 2026 yılı sonu enflasyonunun yüzde 28 ile yüzde 29 bandında tamamlanması bekleniyor.

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SGK uzmanı Özgür Erdursun emekli ve memur Ocak maaş zammında bekleneni açıkladı - Resim: 6

Yıl sonu enflasyonunun alabileceği farklı değerlere göre SSK, Bağ-Kur ve memur kesimi için masadaki olası zam oranları şu şekilde hesaplanıyor:

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SGK uzmanı Özgür Erdursun emekli ve memur Ocak maaş zammında bekleneni açıkladı - Resim: 7

Yıl Sonu Enflasyon Tahmini

SSK ve Bağ-Kur Zam Oranı

Memur ve Memur Emeklisi Zam Oranı

%28

%8,70

%6,67

%29

%9,54

%7,49

%30

%10,39

%8,28

%31

%11,24

%9,16
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SGK uzmanı Özgür Erdursun emekli ve memur Ocak maaş zammında bekleneni açıkladı - Resim: 8

Kendi hesaplamalarının yıl sonu enflasyonunun yüzde 28,5 ile yüzde 29 civarında gerçekleşmesi yönünde olduğunu vurgulayan Erdursun, bu senaryonun gerçekleşmesi halinde SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yaklaşık yüzde 9,5, memur ve memur emeklilerine ise yaklaşık yüzde 7,5 oranında zam yansıyacağını ifade etti.

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SGK uzmanı Özgür Erdursun emekli ve memur Ocak maaş zammında bekleneni açıkladı - Resim: 9

Mevcut durumda 23.552 TL olan en düşük emekli aylığına da aynı oranda bir artış yapılması halinde, taban maaşın 25.800 TL seviyelerine çıkması öngörülüyor.

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SGK uzmanı Özgür Erdursun emekli ve memur Ocak maaş zammında bekleneni açıkladı - Resim: 10

NOT: Yapılan tüm bu hesaplamalar mevcut ekonomik veriler ve tahminler üzerinden gerçekleştirilmiştir. Milyonlarca kişinin alacağı kesin zam oranları, TÜİK'in açıklayacağı eylül, ekim, kasım ve aralık ayı enflasyon verilerinin ardından resmiyet kazanacak.

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SGK uzmanı Özgür Erdursun emekli ve memur Ocak maaş zammında bekleneni açıkladı - Resim: 11
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