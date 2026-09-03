2026 yılının ikinci yarısına ilişkin enflasyon verileri şekillenmeye başlarken, SSK, Bağ-Kur emeklileri ile memurların Ocak ayında alacağı zam oranları da yavaş yavaş netleşiyor.
SGK uzmanı Özgür Erdursun emekli ve memur Ocak maaş zammında bekleneni açıkladı
SGK uzmanı Özgür Erdursun, bugünkü TÜİK verilerinin ardından sosyal medya hesabı üzerinden SSK, Bağ-Kur emeklileri ile memurların Ocak ayında alacağı zam oranlarınında beklenenleri tek tek hesapladı.Gülsüm Hülya Sundu
Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, X(eski adıyla Twitter)'de yıl sonu enflasyon beklentilerine göre ortaya çıkacak muhtemel zam tablosunu ve yeni en düşük emekli maaşı tahminini detaylarıyla paylaştı.
TÜİK tarafından açıklanan verilere göre enflasyon; temmuz ayında yüzde 1,78, ağustos ayında ise yüzde 1,84 olarak gerçekleşti.
Önümüzdeki 4 aylık sürece dair tahminlerini paylaşan Erdursun, eylül ve ekim aylarında aylık enflasyonun yüzde 1,70 seviyelerinde, kasım ve aralık aylarında ise yüzde 0,80 civarında seyretmesini öngördüklerini belirtti.
Bu projeksiyona göre, 2026 yılı sonu enflasyonunun yüzde 28 ile yüzde 29 bandında tamamlanması bekleniyor.
Yıl sonu enflasyonunun alabileceği farklı değerlere göre SSK, Bağ-Kur ve memur kesimi için masadaki olası zam oranları şu şekilde hesaplanıyor:
|
Yıl Sonu Enflasyon Tahmini
|
SSK ve Bağ-Kur Zam Oranı
|
Memur ve Memur Emeklisi Zam Oranı
|
%28
|
%8,70
|
%6,67
|
%29
|
%9,54
|
%7,49
|
%30
|
%10,39
|
%8,28
|
%31
|
%11,24
|
%9,16
Kendi hesaplamalarının yıl sonu enflasyonunun yüzde 28,5 ile yüzde 29 civarında gerçekleşmesi yönünde olduğunu vurgulayan Erdursun, bu senaryonun gerçekleşmesi halinde SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yaklaşık yüzde 9,5, memur ve memur emeklilerine ise yaklaşık yüzde 7,5 oranında zam yansıyacağını ifade etti.
Mevcut durumda 23.552 TL olan en düşük emekli aylığına da aynı oranda bir artış yapılması halinde, taban maaşın 25.800 TL seviyelerine çıkması öngörülüyor.
NOT: Yapılan tüm bu hesaplamalar mevcut ekonomik veriler ve tahminler üzerinden gerçekleştirilmiştir. Milyonlarca kişinin alacağı kesin zam oranları, TÜİK'in açıklayacağı eylül, ekim, kasım ve aralık ayı enflasyon verilerinin ardından resmiyet kazanacak.