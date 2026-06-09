SGK uzmanı Özgür Erdursun emekli maaşına ara zam tarihini verdi

"Bu rakam otomatik olarak maaşlara yansımayacak. Mecliste yasal bir düzenlemeye ihtiyaç var ve bu düzenlemenin Temmuz ayına yetişmeyeceğini, Ağustos ayında yapılacağını öngörüyorum. Bu nedenle Temmuz ayında mevcut 20 bin TL maaşını alan milyonlarca kişi, o ay yine 20 bin TL almaya devam edecek."