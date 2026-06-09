Sosyal Güvenlik Müşaviri Özgür Erdursun, milyonlarca emekli ve asgari ücretlinin merakla beklediği Temmuz ayı maaş zamları, enflasyon farkları ve Türkiye'nin erken seçim gündemine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.
SGK uzmanı Özgür Erdursun emekli maaşına ara zam tarihini verdi
Siyaset kulislerinde erken seçim iddiaları konuşulurken, SGK Uzmanı Özgür Erdursun ezber bozan bir çıkış yaptı. Erdursun, asıl büyük kırılmanın yaşanacağı o kritik tarihi işaret etti. Emekli maaşına ve asgari ücrete ara zam hangi tarihte verilecek?Derleyen: Gülsüm Hülya Sundu
Haziran ayı enflasyon oranının Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yüzde 1.3 civarında açıklanmasını öngördüğünü belirten Erdursun, 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak enflasyon farklarının büyük ölçüde şekillendiğini ifade etti.
Daha önceki yayınlarını hatırlatan Erdursun, SSK ve Bağ-Kur emeklilerin yüzde 18, memur ve memur emeklilerin yüzde 14 oranında enflasyon farkı alabileceklerini belirtti.
Erdursun'un açıklamalarındaki en dikkat çekici nokta ise en düşük emekli maaşına yapılacak zammın zamanlaması oldu. Mevcut hesaplamalara göre en düşük aylığın 23 bin 600 TL seviyelerine çıkacağını belirten Erdursun, vatandaşları şu sözlerle uyardı:
"Bu rakam otomatik olarak maaşlara yansımayacak. Mecliste yasal bir düzenlemeye ihtiyaç var ve bu düzenlemenin Temmuz ayına yetişmeyeceğini, Ağustos ayında yapılacağını öngörüyorum. Bu nedenle Temmuz ayında mevcut 20 bin TL maaşını alan milyonlarca kişi, o ay yine 20 bin TL almaya devam edecek."
Emeklilere yönelik ek bir seyyanen zam veya asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağı konusuna da değinen Erdursun, bu ihtimallere oldukça uzak bakıyor.
Erdursun, hükümetin enflasyon farkı dışında büyük bir iyileştirme yapmasını beklemediğini, sadece 23 bin 600 TL olarak hesaplanan en düşük emekli aylığının düz bir hesapla 24 bin TL veya 25 bin TL'ye tamamlanabileceğini ifade etti.
Son günlerde kamuoyunda dillendirilen 36 bin TL iddialarının ise mevcut ekonomik konjonktürde inandırıcı olmadığını belirtti.
Türkiye'nin mevcut ekonomik tablosunu "çok kötü" olarak nitelendiren Erdursun, 2026 yılında bir erken seçim beklemediğini dile getirdi. Erdursun, seçim ekonomisinin sadece emekli maaşlarını artırarak yürütülemeyeceğine dikkat çekti.
Esnaf ve işverenlerin yüksek faizler nedeniyle krediye ulaşamadığını, piyasada ciddi bir nakit darlığı yaşandığını belirtti. SGK ve vergi dairelerinin sıkı denetimleri ile art arda gelen dolaylı vergi ve cezaların iş dünyasını zorladığını vurguladı.
Hükümetin ekonomiyi toparlamak için zamana ihtiyacı olduğunu belirten Erdursun, asıl seçim atmosferine 3 Ocak 2027'de açıklanacak enflasyon verileriyle girileceğini öngörüyor.
Erdursun, asıl ekonomik rahatlama adımlarının, asgari ücrete yapılacak güçlü bir zam ve işverenler için açılacak kredi musluklarıyla birlikte 2027 yılına girerken atılacağını söyledi.
Erken seçimin ise kulislerde konuşuluyor. Ancak erken seçim için 2027 yılı ifadeleri ortaya çıkıyor.