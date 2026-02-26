Yüksek ücretle çalışanlar için emekli olduktan sonra çalışmaya devam etmek ciddi bir gelir planlaması yapması önemli bir konu haline geldi. Ancak pek çok kişinin yaptığı hatalar ise can yakabiliyor.
SGK uzmanı Özgür Erdursun çok sert uyardı: Ciddi gelir kaybına yol açabilir
SGK Uzmanı Özgür Erdursun, yüksek ücretle çalışanlar için kritik emeklilik uyarısında bulundu. Sadece bağlanacak aylığa bakarak karar vermenin yıllık bazda büyük gelir kayıplarına yol açabileceğini belirten Erdursun; brüt ücret avantajından 50 yaş üstü yıllık izin hakkına, sorulara yanıt verdi.Derleyen: Süleyman Çay
SGK uzmanı Özgür Erdursun Dünya gazetesindeki köşe yazısında emekli çalışanın maaş farkını, asgari ücret ve tavan ücret örneklerini, kıdem ve ihbar tazminatı haklarını, yıllık izin durumunu ve karar verirken yapılması gereken toplam gelir hesabını değerlendirmelerde bulundu.
Emekli olup çalışan kişinin halen işçi olduğunu söyleyen Erdursun, İş Kanunu hükümlerinin aynen uygulandığını yazdı.
Erdursun emekli çalışanların haklarını şu şekilde verdi:
Kıdem tazminatına hak kazanabilir
İhbar tazminatına hak kazanabilir
Yıllık ücretli izin hakkına sahiptir
Fazla mesai alacağı talep edebilir
Hafta tatili ve resmi tatil ücretine hak kazanır
Emekli olduktan sonra çalışan işçilerin haklarının ortadan kalkmadığını vurgulayan Erdursun, çalışanın emekli olduğunda iş sözleşmesi sona erip kıdem tazminatı ödendiğini söyledi. Eğer emekli olduktan sonra aynı işyerinde yeniden çalışmaya başlarsa, hukuken yeni bir sözleşme kurulduğunu belirtti.
İkinci döneme dair Erdursun, şunları dile getirdi:
İşveren haksız fesih yaparsa kıdem hakkı doğabilir.
Çalışan haklı nedenle ayrılırsa yine kıdem gündeme gelebilir.
Ancak istifa halinde kıdem hakkı oluşmaz.
Emekli çalışan için özel bir ihbar düzeni olmadığını söyleyen Erdursun, bildirim sürelerine uyulmazsa işveren feshederse ihbar ödeyeceğini, işçi bildirimsiz ayrılırsa ihbar tazminatının gündeme geleceğini belirtti.
Emeklilik nedeniyle iş sözleşmesi sona erdiğinde ve tüm haklar tasfiye edildiğinde, önceki çalışma dönemi kapanmış sayıldığını belirten Erdursun, aynı kişi yeniden iş başlarsa önceki hizmet süresi yeni dönem için otomatik olarak devam etmeyeceğinin altını çizdi.
Hizmet süresine göre asgari izin sürelerini Erdursun şu şekilde verdi:
1 yıldan 5 yıla kadar (5 yıl dahil): En az 14 gün
5 yıldan fazla 15 yıldan az: En az 20 gün
15 yıl ve üzeri: En az 26 gün
Önemli bir kurala dikkat çeken Erdursun, 50 yaş ve üzerindeki çalışanların yıllık izin süresi 20 günden az olamayacağını belirtti. Kullanılmayan izinlerin ise emeklilik sırasında ücrete dönüşüp ödendiğini söyleyen Erdursun “Kullanılmayan izinler emeklilik sırasında ücrete dönüşür ve ödenir. Yeni dönem için izin hakkı yeniden oluşur” dedi.
Emekli çalışanlar için asgari ücretin 28 bin 75 TL olmadığını söyleyen Erdursun, 30 bin 181 TL olduğunun altını çizdi. Emekli çalışandan işsizlik primi kesilmeyeceğini belirten Erdursun, emekli olduktan sonra brüt ücretle çalışanların ücret avantajı olduğuna dikkat çekti.
Tavan ücretle çalışanlarda fark büyüdüğüne parmak basan Erdursun, emekli olduktan sonra çalışmak yalnızca sosyal güvenlik meselesi olmadığını aynı zamanda bir gelir planlaması konusu olduğunu söyledi. Erdursun, şunları sıraladı:
“Asgari ücrette fark sınırlı ama nettir.
Brüt yükseldikçe avantaj büyür.
Tavan ücrette aylık 15–18 bin TL bandında net fark oluşabilir.
Kıdem, ihbar ve yıllık izin hakları devam eder.
Ancak yıllık izin hesabı yeni sözleşmeyle sıfırlanır; 50 yaş üstü için en az 20 gün kuralı uygulanır.”
Emeklilik kararına dair de sadece bağlanacak aylığa bakılarak değil, toplam gelir hesabı yapılarak verilmesinin altını çizen Erdursun, “Yanlış hesap, yıllık bazda ciddi gelir kaybına yol açabilir” dedi.