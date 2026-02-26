Yeniçağ Gazetesi
26 Şubat 2026 Perşembe
İstanbul
E-Gazete
SGK uzmanı Özgür Erdursun çok sert uyardı: Ciddi gelir kaybına yol açabilir

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, yüksek ücretle çalışanlar için kritik emeklilik uyarısında bulundu. Sadece bağlanacak aylığa bakarak karar vermenin yıllık bazda büyük gelir kayıplarına yol açabileceğini belirten Erdursun; brüt ücret avantajından 50 yaş üstü yıllık izin hakkına, sorulara yanıt verdi.

Süleyman Çay Derleyen: Süleyman Çay
SGK uzmanı Özgür Erdursun çok sert uyardı: Ciddi gelir kaybına yol açabilir - Resim: 1

Yüksek ücretle çalı­şanlar için emekli ol­duktan sonra çalışma­ya devam etmek ciddi bir gelir planlaması yapması önemli bir konu haline geldi. Ancak pek çok kişinin yaptığı hatalar ise can yakabiliyor.

SGK uzmanı Özgür Erdursun çok sert uyardı: Ciddi gelir kaybına yol açabilir - Resim: 2

SGK uzmanı Özgür Erdursun Dünya gazetesindeki köşe yazısında emekli çalışanın ma­aş farkını, asgari ücret ve tavan ücret örneklerini, kıdem ve ihbar tazminatı haklarını, yıllık izin durumunu ve karar verirken ya­pılması gereken toplam gelir he­sabını değerlendirmelerde bulundu.

SGK uzmanı Özgür Erdursun çok sert uyardı: Ciddi gelir kaybına yol açabilir - Resim: 3

Emekli olup çalışan kişinin halen işçi olduğunu söyleyen Erdursun, İş Kanunu hükümlerinin aynen uygulandığını yazdı.

Erdursun emekli çalışanların haklarını şu şekilde verdi:

Kıdem tazminatına hak kaza­nabilir

İhbar tazminatına hak kaza­nabilir

Yıllık ücretli izin hakkına sa­hiptir

Fazla mesai alacağı talep ede­bilir

Hafta tatili ve resmi tatil üc­retine hak kazanır

SGK uzmanı Özgür Erdursun çok sert uyardı: Ciddi gelir kaybına yol açabilir - Resim: 4

Emekli olduktan sonra çalışan işçilerin haklarının ortadan kalkmadığını vurgulayan Erdursun, çalışanın emekli olduğunda iş sözleşmesi sona erip kıdem tazminatı ödendiğini söyledi. Eğer emekli olduktan sonra ay­nı işyerinde yeniden çalışmaya başlarsa, hukuken yeni bir sözleş­me kurulduğunu belirtti.

İkinci döneme dair Erdursun, şunları dile getirdi:

İşveren haksız fesih yaparsa kıdem hakkı doğabilir.

Çalışan haklı nedenle ayrılır­sa yine kıdem gündeme gelebilir.

Ancak istifa halinde kıdem hakkı oluşmaz.

SGK uzmanı Özgür Erdursun çok sert uyardı: Ciddi gelir kaybına yol açabilir - Resim: 5

Emekli çalışan için özel bir ih­bar düzeni olmadığını söyleyen Erdursun, bildirim sürelerine uyulmazsa işveren feshederse ihbar ödeyeceğini, işçi bildirimsiz ayrılırsa ihbar tazminatının gündeme geleceğini belirtti.

SGK uzmanı Özgür Erdursun çok sert uyardı: Ciddi gelir kaybına yol açabilir - Resim: 6

Emeklilik nedeniyle iş sözleş­mesi sona erdiğinde ve tüm hak­lar tasfiye edildiğinde, önceki ça­lışma dönemi kapanmış sayıldığını belirten Erdursun, aynı kişi yeniden iş başlarsa önceki hizmet süresi yeni dö­nem için otomatik olarak devam etmeyeceğinin altını çizdi.

Hizmet süresine göre asgari izin sürelerini Erdursun şu şekilde verdi:

1 yıldan 5 yıla kadar (5 yıl da­hil): En az 14 gün

5 yıldan fazla 15 yıldan az: En az 20 gün

15 yıl ve üzeri: En az 26 gün

SGK uzmanı Özgür Erdursun çok sert uyardı: Ciddi gelir kaybına yol açabilir - Resim: 7

Önemli bir kurala dikkat çeken Erdursun, 50 yaş ve üzerindeki çalışanla­rın yıllık izin süresi 20 günden az olamayacağını belirtti. Kullanılmayan izinlerin ise emek­lilik sırasında ücrete dönüşüp ödendiğini söyleyen Erdursun “Kullanılmayan izinler emek­lilik sırasında ücrete dönüşür ve ödenir. Yeni dönem için izin hak­kı yeniden oluşur” dedi.

SGK uzmanı Özgür Erdursun çok sert uyardı: Ciddi gelir kaybına yol açabilir - Resim: 8

Emekli çalışanlar için asgari ücretin 28 bin 75 TL olmadığını söyleyen Erdursun, 30 bin 181 TL olduğunun altını çizdi. Emekli çalışandan işsizlik pri­mi kesilmeyeceğini belirten Erdursun, emekli olduktan sonra brüt ücretle çalışanların ücret avantajı olduğuna dikkat çekti.

SGK uzmanı Özgür Erdursun çok sert uyardı: Ciddi gelir kaybına yol açabilir - Resim: 9

Tavan ücretle çalışanlarda fark büyüdüğüne parmak basan Erdursun, emekli olduktan sonra çalış­mak yalnızca sosyal güvenlik me­selesi olmadığını aynı zamanda bir gelir planlaması konusu olduğunu söyledi. Erdursun, şunları sıraladı:

“Asgari ücrette fark sınırlı ama nettir.

Brüt yükseldikçe avantaj bü­yür.

Tavan ücrette aylık 15–18 bin TL bandında net fark oluşabilir.

Kıdem, ihbar ve yıllık izin hak­ları devam eder.

Ancak yıllık izin hesabı yeni sözleşmeyle sıfırlanır; 50 yaş üs­tü için en az 20 gün kuralı uygu­lanır.”

SGK uzmanı Özgür Erdursun çok sert uyardı: Ciddi gelir kaybına yol açabilir - Resim: 10

Emeklilik kararına dair de sadece bağlanacak aylığa ba­kılarak değil, toplam gelir hesabı yapılarak verilmesinin altını çizen Erdursun, “Yanlış hesap, yıllık bazda ciddi gelir kaybına yol açabilir” dedi.

SGK uzmanı Özgür Erdursun çok sert uyardı: Ciddi gelir kaybına yol açabilir - Resim: 11
