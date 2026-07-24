AK Parti Artvin Milletvekili ve eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik'in, emeklilik sistemindeki adaletsizliklere dikkat çekerek yeni bir "intibak yasası" çağrısında bulunması gündemdeki yerini koruyor.
SGK uzmanı Özgür Erdursun açıkladı: Emekli maaşları artar
SGK uzmanı Özgür Erdursun, AK Partili vekilin ‘İntibak’ çıkışını değelendirerek, “Yasa çıkarsa emekli maaşları artar’ dedi. Erdursun intibak düzenlemesine dair kritik detayları da paylaştı.Gülsüm Hülya Sundu
Konuyu gazeteci Simge Fıstıkoğlu’nun YouTube programında değerlendiren Sosyal Güvenlik (SGK) Uzmanı Özgür Erdursun, sistemdeki çarpıklıkları rakamlarla gözler önüne serdi.
Mevcut emekli aylığı bağlama sisteminin çöktüğünü belirten Erdursun, sistemin prim gün sayısı ve ödenen tutar ile tamamen orantısız çalıştığını vurguladı.
Erdursun, çarpıcı rakamlarla şu örnekleri verdi:
3600 Gün (Asgari Ücretli): 23.552 TL emekli aylığı alıyor.
6000 Gün (Asgari Ücretli): O da 23.552 TL emekli aylığı alıyor.
6000 Gün (Asgari Ücretin 2 Katı): Sadece 25.218 TL emekli aylığı alıyor.
Erdursun, asgari ücretin iki katı üzerinden yıllarca prim ödeyen bir kişinin devlete yaklaşık 2 milyon TL fazladan ödeme yapmasına rağmen, maaşına yansıyan farkın sadece bin küsur lira civarında kaldığına dikkat çekti.
Eski Bakan Faruk Çelik'in "Çok prim ödeyen daha düşük emekli aylığı alır ilkesine dönüştü" şeklindeki açıklamalarına da yanıt veren Erdursun, bu tablonun mimarının bizzat 2008 yılında yapılan reformlar olduğunu hatırlattı.
Erdursun, Çelik'in açıklamaları için şu ifadeleri kullandı:
"Sayın Bakanın yapılan değişikliğin sonucundan haberi yok. Belki ona da böyle söylenmiş. Sanki Sayın Faruk Çelik, 'Biz 2008'de sistemi değiştirdik, gayet güzel bir sistem kurdum. Ben ayrıldıktan sonra sistemi bir daha değiştirdiler' gibi konuşuyor. Ancak bir daha değiştirilmedi. Emekli aylığı hesaplama sistemi 2008'den sonra aynı kaldı. Bu sadece o dönemki reformun bir sonucu."
Çözümün açıkça bir intibak düzenlemesinde yattığını belirten Erdursun, sadece mevcut emekliler için değil, sisteme yeni dahil olacaklar için de Aylık Bağlama Oranları (ABO) ve güncelleme katsayılarının acilen değiştirilmesi gerektiğini savundu.
İntibak yasasının çıkması halinde maaşların ne yönde etkileneceği sorusuna Erdursun'un yanıtı net oldu.
Erdursun, ""İntibak ile emekli maaşları artar. Artar... 2011 yılında benzer bir intibak düzenlemesi yapılmıştı ve o dönemde emekli aylıklarında 390 liraya varan oranlarda (o günün şartlarında ciddi bir meblağ) artışlar olmuştu" dedi.
Erdursun açıklamaları ile gerçek enflasyon oranlarına göre yapılacak köklü bir intibak düzenlemesinin, prim mağduru milyonlarca emeklinin maaşında doğrudan ve pozitif bir etki yaratacağını bir kez daha ortaya koydu.