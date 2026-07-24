Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi SGK uzmanı Özgür Erdursun açıkladı: Emekli maaşları artar

SGK uzmanı Özgür Erdursun açıkladı: Emekli maaşları artar

SGK uzmanı Özgür Erdursun, AK Partili vekilin ‘İntibak’ çıkışını değelendirerek, “Yasa çıkarsa emekli maaşları artar’ dedi. Erdursun intibak düzenlemesine dair kritik detayları da paylaştı.

Gülsüm Hülya Sundu Gülsüm Hülya Sundu
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SGK uzmanı Özgür Erdursun açıkladı: Emekli maaşları artar - Resim: 1

AK Parti Artvin Milletvekili ve eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik'in, emeklilik sistemindeki adaletsizliklere dikkat çekerek yeni bir "intibak yasası" çağrısında bulunması gündemdeki yerini koruyor.

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SGK uzmanı Özgür Erdursun açıkladı: Emekli maaşları artar - Resim: 2

Konuyu gazeteci Simge Fıstıkoğlu’nun YouTube programında değerlendiren Sosyal Güvenlik (SGK) Uzmanı Özgür Erdursun, sistemdeki çarpıklıkları rakamlarla gözler önüne serdi.

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SGK uzmanı Özgür Erdursun açıkladı: Emekli maaşları artar - Resim: 3

Mevcut emekli aylığı bağlama sisteminin çöktüğünü belirten Erdursun, sistemin prim gün sayısı ve ödenen tutar ile tamamen orantısız çalıştığını vurguladı.

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SGK uzmanı Özgür Erdursun açıkladı: Emekli maaşları artar - Resim: 4

Erdursun, çarpıcı rakamlarla şu örnekleri verdi:

3600 Gün (Asgari Ücretli): 23.552 TL emekli aylığı alıyor.

6000 Gün (Asgari Ücretli): O da 23.552 TL emekli aylığı alıyor.

6000 Gün (Asgari Ücretin 2 Katı): Sadece 25.218 TL emekli aylığı alıyor.

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SGK uzmanı Özgür Erdursun açıkladı: Emekli maaşları artar - Resim: 5

Erdursun, asgari ücretin iki katı üzerinden yıllarca prim ödeyen bir kişinin devlete yaklaşık 2 milyon TL fazladan ödeme yapmasına rağmen, maaşına yansıyan farkın sadece bin küsur lira civarında kaldığına dikkat çekti.

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SGK uzmanı Özgür Erdursun açıkladı: Emekli maaşları artar - Resim: 6

Eski Bakan Faruk Çelik'in "Çok prim ödeyen daha düşük emekli aylığı alır ilkesine dönüştü" şeklindeki açıklamalarına da yanıt veren Erdursun, bu tablonun mimarının bizzat 2008 yılında yapılan reformlar olduğunu hatırlattı.

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SGK uzmanı Özgür Erdursun açıkladı: Emekli maaşları artar - Resim: 7

Erdursun, Çelik'in açıklamaları için şu ifadeleri kullandı:

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SGK uzmanı Özgür Erdursun açıkladı: Emekli maaşları artar - Resim: 8

"Sayın Bakanın yapılan değişikliğin sonucundan haberi yok. Belki ona da böyle söylenmiş. Sanki Sayın Faruk Çelik, 'Biz 2008'de sistemi değiştirdik, gayet güzel bir sistem kurdum. Ben ayrıldıktan sonra sistemi bir daha değiştirdiler' gibi konuşuyor. Ancak bir daha değiştirilmedi. Emekli aylığı hesaplama sistemi 2008'den sonra aynı kaldı. Bu sadece o dönemki reformun bir sonucu."

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SGK uzmanı Özgür Erdursun açıkladı: Emekli maaşları artar - Resim: 9

Çözümün açıkça bir intibak düzenlemesinde yattığını belirten Erdursun, sadece mevcut emekliler için değil, sisteme yeni dahil olacaklar için de Aylık Bağlama Oranları (ABO) ve güncelleme katsayılarının acilen değiştirilmesi gerektiğini savundu.

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SGK uzmanı Özgür Erdursun açıkladı: Emekli maaşları artar - Resim: 10

İntibak yasasının çıkması halinde maaşların ne yönde etkileneceği sorusuna Erdursun'un yanıtı net oldu.

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SGK uzmanı Özgür Erdursun açıkladı: Emekli maaşları artar - Resim: 11

Erdursun, ""İntibak ile emekli maaşları artar. Artar... 2011 yılında benzer bir intibak düzenlemesi yapılmıştı ve o dönemde emekli aylıklarında 390 liraya varan oranlarda (o günün şartlarında ciddi bir meblağ) artışlar olmuştu" dedi.

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SGK uzmanı Özgür Erdursun açıkladı: Emekli maaşları artar - Resim: 12

Erdursun açıklamaları ile gerçek enflasyon oranlarına göre yapılacak köklü bir intibak düzenlemesinin, prim mağduru milyonlarca emeklinin maaşında doğrudan ve pozitif bir etki yaratacağını bir kez daha ortaya koydu.

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SGK uzmanı Özgür Erdursun açıkladı: Emekli maaşları artar - Resim: 13
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