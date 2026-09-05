Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi SGK uzmanı Murat Bal emekli ve memur maaş zammını hesapladı

SGK uzmanı Murat Bal emekli ve memur maaş zammını hesapladı

TÜİK'in açıkladığı temmuz ve ağustos ayı enflasyon verileriyle birlikte memur ve emeklinin Ocak 2027 zammı şekillenmeye başladı. SGK uzmanı Murat Bal tek tek hesapladı.

Kaynak: Diğer
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SGK uzmanı Murat Bal emekli ve memur maaş zammını hesapladı - Resim: 1

TÜİK tarafından açıklanan temmuz ve ağustos ayı enflasyon verileriyle birlikte, Ocak 2027'de milyonlarca emekli ve memurun alacağı zam oranları şekillenmeye başladı.

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SGK uzmanı Murat Bal emekli ve memur maaş zammını hesapladı - Resim: 2

TÜİK tarafından açıklanan temmuz ve ağustos ayı enflasyon verileriyle birlikte, Ocak 2027'de milyonlarca emekli ve memurun alacağı zam oranları şekillenmeye başladı.

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SGK uzmanı Murat Bal emekli ve memur maaş zammını hesapladı - Resim: 3

İlk iki aylık kümülatif enflasyon verisinin yüzde 3,65 olarak gerçekleşmesinin ardından, gözler yılın geri kalan dört ayına çevrildi.

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SGK uzmanı Murat Bal emekli ve memur maaş zammını hesapladı - Resim: 4

Doğrudan gerçekleşen altı aylık enflasyon oranında zam alan SSK ve Bağ-Kur emeklileri için ilk iki aylık tablo netleşti.

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SGK uzmanı Murat Bal emekli ve memur maaş zammını hesapladı - Resim: 5

Temmuz ayında yüzde 1,78, ağustos ayında ise yüzde 1,84 olarak açıklanan enflasyon verileriyle birlikte iki aylık kümülatif oran yüzde 3,65'e ulaştı.

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SGK uzmanı Murat Bal emekli ve memur maaş zammını hesapladı - Resim: 6

TGRT Haber'de konuşan SGK uzmanı Murat Bal; eylül, ekim, kasım ve aralık dönemi verilerinin de eklenmesiyle SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak 2027 zammının yüzde 8 ile yüzde 12 bandında gerçekleşmesi kuvvetle muhtemel görüldüğünü açıkladı.

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SGK uzmanı Murat Bal emekli ve memur maaş zammını hesapladı - Resim: 7

Memur ve memur emeklilerinin zam hesaplaması ise toplu sözleşme şartlarına göre yapılıyor. Enflasyon farkının oluşabilmesi için mevcut enflasyonun yüzde 7'yi aşması gerekiyor.

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SGK uzmanı Murat Bal emekli ve memur maaş zammını hesapladı - Resim: 8

2026 yılının ikinci yarısı için belirlenen yüzde 7'lik toplu sözleşme zammı ve 2027'nin ilk yarısı için garantilenen yüzde 5'lik zammın üzerine enflasyon farkı eklenecek.

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SGK uzmanı Murat Bal emekli ve memur maaş zammını hesapladı - Resim: 9

Ancak iki aylık yüzde 3,65'lik oran, yüzde 7'lik eşiği henüz aşmadığı için an itibarıyla bir enflasyon farkı oluşmadı.

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SGK uzmanı Murat Bal emekli ve memur maaş zammını hesapladı - Resim: 10

Ekonomik projeksiyonlara göre memur ve memur emeklilerinin toplam zam oranının yüzde 7 ile yüzde 9 arasında kalması bekleniyor.

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SGK uzmanı Murat Bal emekli ve memur maaş zammını hesapladı - Resim: 11

Hali hazırda 23.552 TL olan en düşük emekli maaşının, yapılacak olası zam oranlarına göre ulaşacağı tahmini seviyeler de hesaplanmaya başlandı. Maaşlara yüzde 8 zam uygulanması halinde bu rakamın 25.436 TL'ye, yüzde 10 zam uygulanması halinde 25.907 TL'ye ve yüzde 12 zam uygulanması durumunda ise 26.376 TL'ye çıkması öngörülüyor.

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SGK uzmanı Murat Bal emekli ve memur maaş zammını hesapladı - Resim: 12

Mevcut veriler ve taban aylık düzenlemeleri dikkate alındığında, en düşük emekli maaşının Ocak 2027 itibarıyla 26.000 TL ile 27.000 TL bandına çekilmesi en güçlü senaryo olarak öne çıkıyor.

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SGK uzmanı Murat Bal emekli ve memur maaş zammını hesapladı - Resim: 13

Kesin rakamlar ise yıl sonu enflasyon verilerinin tamamlanmasıyla resmiyet kazanacak.

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SGK uzmanı Murat Bal emekli ve memur maaş zammını hesapladı - Resim: 14
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