SGK uzmanı Murat Bal emekli ve memur maaş zammını hesapladı

Hali hazırda 23.552 TL olan en düşük emekli maaşının, yapılacak olası zam oranlarına göre ulaşacağı tahmini seviyeler de hesaplanmaya başlandı. Maaşlara yüzde 8 zam uygulanması halinde bu rakamın 25.436 TL'ye, yüzde 10 zam uygulanması halinde 25.907 TL'ye ve yüzde 12 zam uygulanması durumunda ise 26.376 TL'ye çıkması öngörülüyor.