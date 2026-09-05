TÜİK tarafından açıklanan temmuz ve ağustos ayı enflasyon verileriyle birlikte, Ocak 2027'de milyonlarca emekli ve memurun alacağı zam oranları şekillenmeye başladı.
SGK uzmanı Murat Bal emekli ve memur maaş zammını hesapladı
TÜİK'in açıkladığı temmuz ve ağustos ayı enflasyon verileriyle birlikte memur ve emeklinin Ocak 2027 zammı şekillenmeye başladı. SGK uzmanı Murat Bal tek tek hesapladı.Kaynak: Diğer
TÜİK tarafından açıklanan temmuz ve ağustos ayı enflasyon verileriyle birlikte, Ocak 2027'de milyonlarca emekli ve memurun alacağı zam oranları şekillenmeye başladı.
İlk iki aylık kümülatif enflasyon verisinin yüzde 3,65 olarak gerçekleşmesinin ardından, gözler yılın geri kalan dört ayına çevrildi.
Doğrudan gerçekleşen altı aylık enflasyon oranında zam alan SSK ve Bağ-Kur emeklileri için ilk iki aylık tablo netleşti.
Temmuz ayında yüzde 1,78, ağustos ayında ise yüzde 1,84 olarak açıklanan enflasyon verileriyle birlikte iki aylık kümülatif oran yüzde 3,65'e ulaştı.
TGRT Haber'de konuşan SGK uzmanı Murat Bal; eylül, ekim, kasım ve aralık dönemi verilerinin de eklenmesiyle SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak 2027 zammının yüzde 8 ile yüzde 12 bandında gerçekleşmesi kuvvetle muhtemel görüldüğünü açıkladı.
Memur ve memur emeklilerinin zam hesaplaması ise toplu sözleşme şartlarına göre yapılıyor. Enflasyon farkının oluşabilmesi için mevcut enflasyonun yüzde 7'yi aşması gerekiyor.
2026 yılının ikinci yarısı için belirlenen yüzde 7'lik toplu sözleşme zammı ve 2027'nin ilk yarısı için garantilenen yüzde 5'lik zammın üzerine enflasyon farkı eklenecek.
Ancak iki aylık yüzde 3,65'lik oran, yüzde 7'lik eşiği henüz aşmadığı için an itibarıyla bir enflasyon farkı oluşmadı.
Ekonomik projeksiyonlara göre memur ve memur emeklilerinin toplam zam oranının yüzde 7 ile yüzde 9 arasında kalması bekleniyor.
Hali hazırda 23.552 TL olan en düşük emekli maaşının, yapılacak olası zam oranlarına göre ulaşacağı tahmini seviyeler de hesaplanmaya başlandı. Maaşlara yüzde 8 zam uygulanması halinde bu rakamın 25.436 TL'ye, yüzde 10 zam uygulanması halinde 25.907 TL'ye ve yüzde 12 zam uygulanması durumunda ise 26.376 TL'ye çıkması öngörülüyor.
Mevcut veriler ve taban aylık düzenlemeleri dikkate alındığında, en düşük emekli maaşının Ocak 2027 itibarıyla 26.000 TL ile 27.000 TL bandına çekilmesi en güçlü senaryo olarak öne çıkıyor.
Kesin rakamlar ise yıl sonu enflasyon verilerinin tamamlanmasıyla resmiyet kazanacak.