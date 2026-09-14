Bireysel Emeklilik Sistemi’nde çıkış süresine göre yüzde 5 ile yüzde 15 arası stopaj kesilirken, fon giderleri de kazancı etkiliyor.
SGK uzmanı Melis Elmen uyardı: Alacağınız maaştan yüzde 5 kesilecek
BES'te çıkış süresine göre yüzde 5 ila yüzde 15 arasında stopaj uygulanırken, fon giderleri de getiriyi etkiliyor. Konuyu YENİÇAĞ’a değerlendiren SGK Uzmanı Melis Elmen, uzun vadeli planlama, fon takibi ve devlet katkısının birlikte değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.Utku Beycan
SGK Uzmanı Melis Elmen’in YENİÇAĞ’a yaptığı değerlendirmelere göre uzun vadeli planlama, fon takibi ve devlet katkısı dengesi büyük önem taşıyor.
SGK Uzmanı Melis Elmen, Bireysel Emeklilik Sistemi’nde dikkat edilmesi gereken konulardan birinin çıkış sırasında uygulanan vergi olduğunu belirtti.
Elmen, kesintinin yatırılan ana para üzerinden değil, elde edilen getiri üzerinden yapıldığını söyledi.
Elmen’in verdiği bilgilere göre 10 yıldan önce sistemden ayrılma halinde getiri üzerinden yüzde 15, 10 yılın doldurulması halinde yüzde 10, emeklilik hakkı kazanılarak sistemden ayrılma durumunda ise yüzde 5 stopaj uygulanıyor.
Gönüllü BES sözleşmelerinde plana bağlı olarak giriş aidatı ve yönetim gideri kesintilerinin bulunabileceğini belirten Elmen, fonların kendi gider kesintilerinin de olduğunu ifade etti.
Fon türüne göre azami fon toplam gider kesintisinin yaklaşık yüzde 1 ile yüzde 2,5 arasında değişebildiğini söyleyen Elmen, yalnızca yüzde 20’lik devlet katkısına bakılarak sözleşme yapılmaması gerektiğini vurguladı.
Elmen, BES birikimlerinin tamamen 56 yaşına kadar kullanılamadığı yönündeki değerlendirmenin de doğru olmadığını belirtti.
Belirli koşulların karşılanması halinde sistemden çıkmadan birikimin yüzde 50’sine kadar ödeme alınabildiğini ifade etti.
Konut alımı, evlilik ve doğal afet gibi durumlarda kısmi ödeme imkanının bulunduğunu belirten Elmen, genel olarak sözleşmenin en az 5 yıl sistemde bulunması ve belirli miktarda katkı payının ödenmiş olması gerektiğini söyledi.
Kısmi ödeme alan katılımcının sistemden 3 yıl boyunca ayrılmama taahhüdünde bulunduğunu belirten Elmen, doğal afet durumunda ise bazı şartların aranmadığını ifade etti.
BES birikimlerinin belirli bölümünün haciz, rehin ve iflasa karşı koruma altında olduğunu aktaran Elmen, bu korumanın sınırsız olmadığını söyledi.
Koruma kapsamındaki sınırın sistemde bulunulan ay sayısı ve brüt asgari ücret üzerinden hesaplandığını belirten Elmen, nafaka borçlarının ise bu korumanın dışında olduğunu ifade etti.
Elmen, BES birikimlerinin nafaka borcu nedeniyle mahkeme kararıyla kullanılabileceğini kaydetti.
Elmen, BES’in özellikle uzun vadeli düşünen ve fonlarını takip eden kişiler açısından avantaj sağlayabileceğini belirtti.
Ancak kısa vadede paraya ihtiyaç duyulması veya uzun süre düşük getirili bir fonda kalınması halinde yalnızca devlet katkısına bakılarak yüksek kazanç beklentisine girilmemesi gerektiğini söyledi.
Elmen, Temmuz 2026 itibarıyla BES’te yaklaşık 10 milyon kişinin bulunduğunu ve sistemdeki fon büyüklüğünün 2,5 trilyon lira seviyesinde olduğunu belirtti.
Otomatik katılım sistemi de dahil edildiğinde toplam katılımcı sayısının 18 milyonu aştığını aktardı.
Elmen, sistemdeki fonların farklı şekillerde değerlendirilmesinin ve zaman içerisinde değişmesinin de bu büyüklükle bağlantılı olduğunu ifade etti.
Elmen, BES’in herkes için aynı sonucu doğurmadığını belirterek, "BES’in bazı durumlarda avantajlı, bazı durumlarda da tamamen avantajın ortadan kalktığını çok net bir şekilde ortaya koyabiliriz" değerlendirmesinde bulundu.