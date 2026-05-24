Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda kabul edilerek onaylanmak üzere Cumhurbaşkanlığı’na gönderilen kanuna göre amme alacaklarının taksitlendirilmesine ilişkin süre 36 aydan 72 aya çıktı. 250 bin lira olarak uygulanmakta olan teminatsız borç limiti ise 1 milyon liraya yükseltildi.
SGK uzmanı Melis Elmen açıkladı: SGK ve prim borçlarında vade uzadı, kolaylık arttı
Vergi ve prim borçlarında ödeme süresi 36 aydan 72 aya çıktı. Sosyal Güvenlik Uzmanı Melis Elmen, düzenlemenin özellikle esnaflar için sağlayacağı kolaylıkları YENİÇAĞ’a anlattı.Utku Beycan
Habertürk’ten Ahmet Kıvanç’ın haberine göre, 1 milyon liraya kadar olan borçlar teminat alınmaksızın taksitlendirilebilecek. Bir milyon lirayı aşan borçlarda ise 1 milyon lirayı aşan kısmın yarısı oranında teminat alınacak. Örneğin, toplam 2 milyon lira borcu olan mükellefin 1 milyon lirayı aşan borç tutarı 1 milyon lira olduğu için 500 bin lira teminat alınacak.
“Can suyu değil ödeme kolaylığı”
SGK Uzmanı Melis Elmen, düzenlemenin özellikle esnaflar için sağlayacağı kolaylıkları YENİÇAĞ’a anlattı. Elmen, şu ifadeleri kullandı:
“36 ayda bile borcu ödeyemeyenler için bunu 72 aya kadar bölüyor fakat faizi de belli bir oranda yükseltiyor. Buna nakit sıkıntısının çözümü için bir can suyu sağlamaktan ziyade ödeme kolaylığı demek daha doğru bir terim olur.
Vergi borçları, SGK prim borçları (Özellikle SGK tarafında işveren prim borçları, Bağ-Kur prim borçları ve genel sağlık sigortası kapsamındaki bazı kamu alacakları) Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), trafik cezaları, KYK öğrenim kredisi borçları, belediye borçları, emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, idari para cezalarının bazı türleri, geçiş ücretleri, ecrimisil borçları gibi başlıklarda, ödenmesi zor rakamlara kolaylık sağlanması ve SGK ile devlet bütçesine paranın daha kolay girmesi amacı ile yapılan bir kolaylık.”
“Vatandaşın beklentisi farklıydı”
Dezenflasyon sürecine rağmen esnafların darboğaz altında olduğunu da belirten Elmen, “Devlet bütçesine katkı olarak belli bir miktar ve daha kolay bir şekilde para girmesi için süre uzatıldı. Aylık olarak ödenen miktar azaltılacak. Zaten taksitlendirme vardı ama vatandaşlarımızın beklentisi aslında farklıydı. 2021’deki gibi bir faiz indirimi veya faiz affı, ya da bazı borçların silinmesi gibi bir karardı.
Öte yandan devletin de ileriye yönelik bir kazanç sağlaması adına uzun vadeli taksitlendirme geldi. Ödeme gücüne sahip olan kişiler, 72 ay gibi uzun bir süreye yayıldığı için daha rahat bir şekilde borçlarından kurtulup ticaret hayatlarında rahatlayacaklar” dedi.