Emekli maaş promosyonları, bankalar arasındaki rekabetin en önemli başlıklarından biri olmaya devam ederken, mevcut sistemin emekliler açısından sürdürülebilirliği sorgulanıyor.
SGK uzmanı Mehmet Akif Cenkci açıkladı: Emekli maaş promosyonunda "1 yıl" devri
Milyonlarca emeklinin bankalarla yaptığı 3 yıllık promosyon sözleşmeleri, yüksek enflasyon ortamında eriyip giderken, sistemin adil olup olmadığı tartışmaya açıldı. Mehmet Akif Cenkci, bankaların emekliler üzerinden sağladığı ekonomik değere dikkat çekti.Gülsüm Hülya Sundu
Halk TV yazarı Mehmet Akif Cenkci, bugünkü köşesinde milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren promosyon çıkmazını gündeme taşıdı. Cenkci, emeklilerin maaşlarının her ay yatmasına rağmen promosyon taahhüdünün 3 yıl gibi uzun bir süreye bağlanmasının ülkenin ekonomik gerçekleriyle örtüşmediğini vurguladı.
Bankaların promosyon ödemelerini bir "sosyal yardım" veya lütuf gibi sunmasını eleştiren Cenkci, emeklilerin bankalar için oluşturduğu ekonomik büyüklüğe dikkat çekti.
Düzenli maaş ödemelerinin yanı sıra mevduat hareketleri, otomatik fatura talimatları ve kart kullanımıyla emeklilerin istikrarlı bir müşteri profili çizdiğini belirten Cenkci, ödenen promosyon tutarlarının bu ekonomik değerin çok altında kaldığını ifade etti.
Özellikle yüksek enflasyonist ortamlarda 3 yıl önce belirlenen rakamların kısa sürede satın alma gücünü yitirdiğini belirten yazar, "Emekli aylıkları, ekonomik şartlar ve bankaların kampanyaları değişirken, 3 yıl önce belirlenen bir tutarın aynı ilişkiyi karşılamaya devam etmesi hakkaniyetli görünmüyor" değerlendirmesinde bulundu.
Mevcut sistemde banka değiştirmek isteyen emeklilerin, kalan sürenin promosyonunu iade etmek zorunda kalmasının tercih hakkını kısıtladığını belirten Cenkci, çözüm olarak "Yıllık Promosyon Sistemi"ni önerdi.
Önerilen modele göre; emekliler bankalarla 3 yıllık değil, 12 aylık sözleşmeler yapacak.
Süre bitiminde banka yeni güncel teklifini sunacak ve emekli ister aynı bankada kalacak isterse daha avantajlı teklif sunan başka bir bankaya geçebilecek.
Bu sistemin bankalar arası rekabeti sürekli canlı tutacağı ve promosyon tutarlarının enflasyon karşısında erimesini engelleyeceği öngörülüyor.
Sistemin değişmesi için kamu bankalarına tarihi bir görev düştüğünü savunan Cenkci, piyasa yapıcı konumdaki kamu bankalarının 1 yıllık promosyon modeline geçerek yeni bir standart belirleyebileceğini ifade etti.