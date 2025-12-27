Hükümetin işverenlere sunduğu en kapsamlı destek kalemlerinden biri olan kadın ve genç istihdamı teşvikinde belirsizlik sona erdi. Cumhurbaşkanlığı kararıyla, süresi bu yıl sonunda dolması beklenen dev teşvik paketi 2026 yılı sonuna kadar uzatıldı.

PRİME ESAS KAZANÇ ÜST SINIRINA KADAR DESTEK

SGK Uzmanı İsa Karakaş köşe yazısında söz konusu teşviki diğer istihdam desteklerinden ayıran en temel özellik, hesaplamanın asgari ücretle sınırlı tutulmaması olduğunu belirtti. Diğer pek çok destek sadece asgari ücret üzerinden verilirken, bu teşvik kapsamında Prime Esas Kazanç (PEK) üst sınırına kadar olan sosyal güvenlik primleri İşsizlik Sigortası Fonu tarafından karşılanıyor.

Mevcut rakamlara göre işveren payı desteği 5.396,14 TL ile 40.471,06 TL arasında değişmekte. 2026 yılında asgari ücretin güncellenmesiyle birlikte fondan karşılanacak bu tutarların daha da artması bekleniyor. 2024 yılı verilerine göre, bu teşvik kapsamında işverenlere toplamda 18 milyar TL’yi aşkın mahsuplaşma imkânı sağlanmıştı.

TEŞVİKTEN YARARLANMA ŞARTLARI

Teşvikten faydalanabilmek için hem çalışan hem de işveren tarafında belirli kriterler aranıyor.

İşçi Tarafındaki Şartlar:

18 yaşından büyük olması,

İşe giriş tarihinden önceki son 6 ay içinde sigortalı bir işte çalışmamış (işsiz) olması,

Fiilen ilgili iş yerinde çalışıyor olması.

İşveren Tarafındaki Şartlar:

Özel sektör kuruluşu olmak,

Yeni personelin, iş yerinin mevcut ortalama sigortalı sayısına ilave olarak istihdam edilmesi,

SGK’ya vadesi geçmiş prim borcu veya idari para cezası bulunmaması,

Bildirgelerin yasal süresinde verilmesi.

DESTEK SÜRELERİ VE EK BONUSLAR

Sağlanan desteğin süresi, istihdam edilen kişinin profiline göre değişkenlik göstermekte:

18 yaş üstü kadınlar ve 18-29 yaş arası genç erkekler: 24 ile 54 ay arası,

29 yaş üstü erkekler: 6 ile 30 ay arası destekten faydalanabiliyor.

Ayrıca, işe alınan kişinin mesleki yeterlilik belgesi veya kurs bitirme belgesi varsa destek süresine 12 ay, kişi İŞKUR’a kayıtlı ise 6 ay ek süre ilave ediliyor.