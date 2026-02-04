Art arda gelen durmak bilmeyen zamlar sebebiyle asgari ücretliler isyanda. TÜİK'in dün açıkladığı Ocak 2026 enflasyonuna göre asgari ücret hesaplara yatar yatmaz 1.296 TL eridi. Vatandaşların 28 bin 75 TL 60 kuruş olan asgari ücrete isyanı sürerken, asgari ücretle ilgili çalışma hayatı ve SGK uzmanı İsa Karakaş'tan canlı yayında dikkat çeken bir ara zam iddiası geldi.

Asgari ücretli çalışanlar "ara zam olur mu" sorusuna yanıt beklerken, AKP'nin uzun bir dönemdir asgari ücrete ara zamma karşı olduğu biliniyor. Asgari ücretlilerin geçim savaşı sürerken TGRT Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan SGK uzmanı İsa Karakaş'tan asgari ücretle ilgili önemli bir açıklama geldi.

Kira artış oranlarına dikkat çeken İsa Karakaş, kira zam oranının yüzde 33,98 olarak açıklandığını hatırlatarak artış oranının asgari ücret zammının üzerinde olduğunun açıkça görüldüğünü vurguladı. Asgari ücretin 28 bin 750 lira olarak belirlendiğini hatırlatan Karakaş, ocak ayı enflasyon verilerinin ardından asgari ücretin daha cebe girmeden eridiğine dikkat çekti.

ASGARİ ÜCRETTE YÜZDE 3'LÜK KESİNTİ GÜNDEMDE

İsa Karakaş "Ocak ayı enflasyonuna baktığımızda asgari ücretin alım gücü ciddi biçimde düşmüş durumda" diyerek yeni tamamlayıcı emeklilik sisteminin devreye alınacağını ve bu kapsamda yüzde 3’lük asgari ücret kesintisi yapılmasının gündemde olduğunu anımsattı.

'ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM KAÇINILMAZ'

SGK uzmanı İsa Karakaş, tek tek saydığı durumlar değerlendirildiğinde temmuz ayında ara zammın kaçınılmaz olduğuna işaret etti. İsa Karakaş, asgari ücrete ocak zammının yeni yapıldığını fakat hükümetin olumsuz tepkilere dikkat ettiğini savundu. "Bu nedenle temmuz ayında bir ara zam yapılması artık kaçınılmaz görünüyor” diyen İsa Karakaş, yasal açıdan da herhangi bir engel bulunmadığını da belirtti.

İsa Karakaş, "Ocak ayında enflasyon oranında bir güncelleme yapılmıştı. Mevzuat açısından temmuz ayında yeniden bir düzenleme yapılmasının önünde engel yok. Benim beklentim temmuz ayında mutlaka bir gelişme olacağı yönünde” değerlendirmesinde bulundu.

Özel sektör zamlarını da işaret eden SGK uzmanı İsa Karakaş “Büyük işyerleri dahil olmak üzere özel sektörde yapılan zamların büyük bölümünün asgari ücret seviyesinde kaldığını görüyoruz. Bu durum yalnızca asgari ücretlileri değil, tüm ücretli çalışanları ciddi şekilde sarstı” dedi.