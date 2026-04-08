SGK Uzmanı İsa Karakaş uyardı: Maaşlar tek tek iptal edildi

Derleyen: Hava Demir
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), vefat eden babasından yetim aylığı alabilmek için kağıt üzerinde boşanıp, eski eşiyle aynı evde yaşamaya devam edenlere karşı savaş açtı. SGK Başuzmanı İsa Karakaş’ın paylaştığı verilere göre, son 3 yılda yapılan denetimlerde binlerce kişinin hilesi ortaya çıkarıldı ve maaşları iptal edildi.
Son 3 Yılda 7 Bin 438 Kişi Tespit Edildi Denetimlerin meyvesini verdiğini belirten Karakaş, son üç yıl içerisinde tam 7 bin 438 kişinin hileli boşanma yoluyla haksız kazanç sağladığının belirlendiğini açıkladı. Bu kişilerin maaşları anında kesilirken, geriye dönük borç çıkarma ve hapis istemiyle yargılanma süreçleri de başlatıldı.
En Büyük İhbar Kaynağı: Komşular ve Akrabalar
Hileli boşanmaların nasıl ortaya çıktığına dair çarpıcı bilgiler veren Karakaş, deşifre sürecinde çevresel faktörlerin etkili olduğunu belirtti. "Alo 170" hattına ve kuruma gelen ihbarların büyük çoğunluğunun; durumdan rahatsız olan komşular, akrabalar ve hatta miras kavgasına düşen kardeşlerden geldiği ifade edildi.
Denetmenler Sahaya İniyor
Gelen ihbarlar doğrultusunda sadece kağıt üzerindeki verilerle yetinilmiyor. Sosyal Güvenlik Denetmenleri bizzat sahaya inerek şu adımları izliyor:
Muhtarlar ve komşularla görüşülerek çiftin beraber yaşayıp yaşamadığı soruluyor.
Gerektiğinde polis ve jandarma ekiplerinden alınan tutanaklar rapora ekleniyor.
Hileli boşanma vakalarına en çok emekli nüfusun yoğun olduğu İstanbul, Ankara ve Zonguldak gibi illerde rastlanıyor.
Cezası Çok Ağır: Hem Hapis Hem Yüksek Faizli Borç
Hileli boşanma yaptığı tespit edilen kişileri bekleyen yaptırımlar oldukça caydırıcı. İşte o karanlık sürecin detayları:
Maaşlar kesiliyor: Bağlanan tüm yetim aylıkları ve gelirler derhal durduruluyor.
Faiziyle geri tahsilat: Bugüne kadar ödenmiş olan tüm maaşlar ve devletin karşıladığı Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri, yasal faiziyle birlikte tek seferde geri isteniyor.
Adli Süreç:
SGK, bu kişiler hakkında "resmi belgede sahtecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlamalarıyla Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunuyor. Bu da hapis cezası riskini beraberinde getiriyor.