İş ve sosyal güvenlik mevzuatına göre çocukların eğitimlerini aksatmayacak hafif işlerde çalıştırılabileceğini belirten İsa Karakaş, hizmet akdiyle fiilen çalışan çocukların yaşlarına bakılmaksızın SSK (4/1-a) kapsamında sigortalı yapılmasının yasal bir zorunluluk olduğunu hatırlatarak kritik uyarılarda bulundu.

"18 YAŞINDAN EVVEL ÖDENEN UZUN VADELİ SİGORTA PRİMLERİ ASLA BUHARLAŞMAZ"

Türkiye Gazetesi'ndeki köşe yazsında mevcut yasal mevzuatta sigortalılık süresi ile prim gün sayısının karıştırılmaması gerektiğinin altını çizen İsa Karakaş, SGK'nın net kuralını şu alıntıyla aktardı: "Kademe kapsamında yer almak için 09.09.1999-30.04.2008 döneminde sigorta girişinin ve primlerinin bulunması elzem. Bu noktada kanunun çizdiği hudutları iyi bilmek, beyhude beklentilerin önüne geçer. SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) nazarında kural nettir: Emeklilik (malullük, yaşlılık ve ölüm) sigortalarının tatbikinde, 18 yaşından evvel tescili olanların sigortalılık süreleri, ancak 18 yaşını ikmal ettikleri (doldurdukları) tarihte başlamış addedilir. Buraya dikkat: 18 yaşından evvel ödenen uzun vadeli sigorta primleri asla buharlaşmaz. Bu primler, emeklilik hesabında doğrudan prim ödeme gün sayısına dâhil edilerek çalışanın hanesine artı değer olarak yazılır. Kademe bekleyenlerde EYT’lilerde olduğu gibi “sigortalılık süresi” şartı bulunmadığından kanaatimce 18 yaşından önceki geçerli olan sigortalılık süreleri yasal olarak kademelendirme yapılması halinde esas alınacaktır."

MAHKEME KARARI ALANLAR VE 1 NİSAN 1981 ÖNCESİ GİRİŞİ OLANLARA BÜYÜK MUAFİYET

Bağ-Kur ve Emekli Sandığı mensupları ile eski tescilliler için ezber bozan yasal kapıları aralayan Karakaş, iki büyük istisnayı kuruşu kuruşuna paylaştı:

KAZA-İ RÜŞT KARARI ALANLAR

"Bağ-Kur (4/1-b) and Emekli Sandığı (4/1-c) cephesinde ise mesele daha farklı bir hukuki boyut kazanmaktadır. Bir meslek veya sanat okulunu bitirip hayata erken atılan mahir gençlerimiz için kanun bir kapı aralamıştır. Türk Medenî Kanunu hükümlerine istinaden, mahkeme marifetiyle ergen kılınan (kaza-i rüşt kararı alan) ve kendi tahsiliyle ilgili bir işte bilfiil istihdam edilenler için 18 yaş şartı aranmaz. Mahkeme kararının sadır olduğu tarihten itibaren sigortalılık süresi resmen başlar. Bu usulle işe başlayanlar, tıpkı yetişkinler gibi muamele görür. Erken yaşta elde edilen bu hak, işe giriş tarihine göre Emeklilikte Kademe hususunda ciddi bir avantaj sağlar."

1 NİSAN 1981 TARİHİ İSTİSNASI

"Sosyal güvenlik hukukunda geçmişe doğru yürüyen kurallar, bazen ezber bozar. 18 yaş uygulaması, malullük ve ölüm aylığı taleplerinde esnetilmiştir... Daha da mühimi, maziye uzanan köklü bir istisnadır. 1 Nisan 1981 tarihinden evvel tescili yapılmış olan kadim sigortalılar için 18 yaş barajı tamamen hükümsüzdür. Yani bu tarih öncesinde sigortalılık başlangıcı varsa sigortalılık başlangıcı da aynı tarihte başlar. 01 Nisan 1981 tarihinden sonra sigorta girişi olanların ise böyle bir ayrıcalığı bulunmamaktadır. Ancak 18 yaşını doldurmaları hâlinde sigortalılık süreleri başlamaktadır."

AİLE İŞ YERİNDE ÇALIŞAN ÇOCUKLAR İÇİN "HAKİM ONAYI" TUZAĞI

Birçok aile şirketinin düştüğü büyük bir hataya parmak basan İsa Karakaş, usulsüz adımların ileride emekliliği iptal ettirebileceğini belirterek son noktayı koydu: "“Kendi düşen ağlamaz” derler ama aile şirketi diye usulsüz adım atan sonradan çok ağlar. Bir işverenin kendi iş yerinde ücret karşılığı hizmet akdine göre çalıştırdığı eşi, şayet ücreti bordroya ve yasal defterlere usulüne uygun işleniyorsa sigortalı sayılır. Ücretsiz çalışan eş ise bu haktan mahrumdur. Anne ve babasına ait iş yerinde çalışan çocuklerin durumu ise çok daha hassastır: 18 yaşından küçük (mümeyyiz küçük) çocuklar için: Vasinin iştirakiyle yazılı bir hizmet akdi (sözleşme) yapılması ve bu akdin mutlaka hâkim tarafından tasdik edilmesi şarttır. Bu tasdik yoksa, çocuk sigortalı sayılamaz. 18 yaşını bitirmiş veya erken evlilikle reşit olmuş çocuklar için: Yazılı bir sözleşme ve fiili çalışma varsa, hakim onayına lüzum kalmaksızın sigortalılık geçerli kabul edilir."