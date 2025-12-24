2026 asgari ücret rakamının 28 bin 75 lira olarak netleşmesinin ardından gözler, maaş artış oranlarını bekleyen memur ve emeklilere çevrildi. Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı 5 Ocak tarihi kader günü olarak işaret edilirken, SGK Başuzmanı İsa Karakaş’tan milyonları üzecek kulis bilgileri geldi.

"SEYYANEN ZAM İHTİMALİ SIFIR"

TGRT Haber canlı yayınında Ankara’daki son durumu değerlendiren İsa Karakaş, emeklilerin en büyük beklentisi olan seyyanen zam konusunda net konuştu. Ekonomi yönetiminin mevcut yasal sınırların dışına çıkmama konusunda kararlı olduğunu belirten Karakaş, "Ankara’dan kesin ve net bir şekilde söylüyorum; Ocak 2026’da ek bir seyyanen zam ihtimali sıfır," ifadelerini kullandı.

EĞER SÖZLER TUTULSAYDI EN DÜŞÜK MAAŞ NE OLACAKTI?

Emeklilerin alım gücündeki kayba dikkat çeken Karakaş, geçmişte verilen vaatlerin gerçekleşmesi durumunda ortaya çıkacak tabloyu şu sözlerle özetledi:

"Eğer hükümet seyyanen zam sözünü yerine getirseydi, bugün en düşük emekli maaşı 40 bin TL’nin, memur emeklisi maaşı ise 50 bin TL’nin altında olmayacaktı. 2023 Temmuz'dan bu yana emeklinin kaybı 100 çeyrek altını geçti."

İŞTE MASADAKİ MUHTEMEL ZAM ORANLARI

Karakaş, 5 Ocak’ta netleşmesi beklenen enflasyon farkı ve toplu sözleşme kalemlerine dayanarak muhtemel zam senaryolarını paylaştı:

SSK ve Bağ-Kur Emeklileri: Yüzde 12 ile yüzde 13 arasında bir artış bekleniyor.

Memur ve Memur Emeklileri: Enflasyon farkı ve toplu sözleşme ile birlikte yüzde 18,5 ile yüzde 19,5 aralığında bir zam öngörülüyor.

"MÜJDE VERMEK İSTERDİM AMA..."

Haberin sonunda ekonomik gidişata dair karamsar bir tablo çizen Karakaş, "Maalesef iyi haber veremiyoruz. Refah artışı ile ilgili şu anda gündemde herhangi bir kıpırdama yok. Ekonomi yönetimi sadece yasal zorunluluk olan artışın verilmesi konusunda ısrarcı," diyerek milyonlarca çalışanın ve emeklinin beklentilerine dair Ankara’daki soğuk rüzgarları aktardı.