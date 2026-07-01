Türkiye, cuma günü açıklanacak emekli ve memur maaş zamlarına odaklanırken, Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş’tan 2027 yılı asgari ücretine ilişkin dikkat çeken değerlendirmeler geldi.
SGK uzmanı emekli ve asgari ücrete gelecek zammı açıkladı
Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, 2027 yılı asgari ücretine ilişkin yaptığı değerlendirmede en az kaç bin TL olacağını söyledi ve zam açıklaması yaptı, emekli ve memur maaşlarında da kritik düzenlemelerin gündeme gelebileceğini söyledi. İşte detaylar...Kaynak: Diğer
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Karakaş, özellikle 2027 Ocak ayında yapılacak düzenlemenin dar gelirli kesimler açısından kritik bir dönüm noktası olacağını ifade etti.
Karakaş, yaptığı değerlendirmede 2027 yılı asgari ücretinin en az 42 bin TL seviyesini görebileceğini, hatta bunun üzerine çıkabileceğini söyledi. Enflasyon beklentileri, seçim senaryoları ve ekonomik planlamaların bu tahminlerde belirleyici olduğunu vurguladı.
ENFLASYON BEKLENTİSİ VE ZAM ORANI
5 aylık enflasyonun yüzde 16,60 seviyesinde olduğunu hatırlatan Karakaş, yıl sonuna ilişkin beklentilerini de paylaştı. Cuma günü açıklanacak verilerle birlikte yıllık enflasyonun yüzde 18 civarına oturabileceğini belirten Karakaş, “Uzun süredir yaptığım analizlerde de bu aralık öne çıkıyor” dedi.
EMEKLİ MAAŞLARI İÇİN DEĞERLENDİRME
En düşük emekli maaşına ilişkin de konuşan Karakaş, kök maaş yerine taban aylık üzerinden bir düzenleme yapılabileceğini ifade etti.
Bu kapsamda en düşük emekli aylığının 23 bin 600 TL seviyelerine kadar çıkabileceğini söyleyen Karakaş, bunun üst sınır senaryosu olduğunu, daha düşük bir rakamın da gündeme gelebileceğini kaydetti.
SEYYANEN ZAM VE REFAH PAYI TARTIŞMASI
Memur emeklilerine yönelik değerlendirmelerde bulunan Karakaş, seyyanen zammın şu an için gündemde olmadığını vurguladı.
Ancak refah payı ihtimalinin tamamen dışlanmaması gerektiğini belirterek, “Memur emeklilerinin enflasyon karşısında ezdirilmemesi adına yüzde 4’ün üzerinde ek bir düzenleme gerekebilir” ifadelerini kullandı.
2027 YILI KRİTİK EŞİK OLACAK
Dar gelirli kesimler için 2027 Ocak ayının “milat” olacağını dile getiren Karakaş, ekonomik planlamaların büyük ölçüde bu tarihe odaklandığını söyledi. Karakaş, bu dönemde asgari ücret, memur maaşları ve emekli gelirlerinde daha kapsamlı bir düzenleme yapılmasının beklendiğini ifade etti.
“42 BİN TL VE ÜZERİ SENARYOSU”
Asgari ücret zammına ilişkin farklı senaryolara değinen Karakaş, seçim takviminin de belirleyici olabileceğini söyledi.
2027 sonu veya 2028 başında seçim ihtimali bulunduğunu hatırlatan Karakaş, “Eğer seçim 2027 sonuna çekilirse, tek seferlik güçlü bir artış yapılabilir. Bu durumda 2027 Ocak’ta yüzde 50’nin altında bir artış beklemiyoruz. Bu da asgari ücretin 42 bin TL’nin üzerine çıkabileceği anlamına geliyor” dedi.
Karakaş ayrıca, bu sürecin sabit gelirli kesimler açısından önemli bir dönüşüm süreci olacağını ve önümüzdeki dönemde ekonomik politikaların bu doğrultuda şekillenebileceğini ifade etti.