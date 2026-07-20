SGK uzmanı İsa Karakaş çalışanları uyardı: Emekli maaşını doğrudan yükseltiyor

Mevcut İş Kanunu’na göre fazla mesai hesabı günlük çalışma saatleri üzerinden değil, haftalık esaslara göre belirleniyor. Kanunen bir işçinin haftalık yasal çalışma süresi 45 saat olarak uygulanıyor. İşveren, yönetim hakkı kapsamında işin niteliğine göre haftanın bazı günlerini yoğun, bazı günlerini ise daha hafif planlayabiliyor; ancak haftalık toplamın 45 saati aşmaması şartı aranıyor.